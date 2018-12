Míves tárgyak adventre – megnyílt a „Szép napunk...” tárlat

Szebbnél szebb tárgyak, köztük mesterremekek tekinthetők meg a Szép jelen, szép csillag, szép napunk támadt című kiállításon a Művészetek Házában. A megnyitót csütörtökön tartották.

A kiállítóterembe lépve garantált az adventi, karácsonyi hangulat. A Fejér Megyei Művelődési Központ munkatársai ízlésesen, a közelgő ünnephez is kötődő tárgyak szépségét kiemelve rendezték be a tárlatot. Egy-egy részlet az otthon melegét idézi, fotellel, párnával, szőttessel, s különálló, vitrinben, falakon elhelyezett munkákban is bőséggel gyönyörködhet a szem.

A Magyarországi Alkotóművészek Közép-és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága ismét pályázatot írt ki, az erre beadott, zsűrizett, válogatott alkotásokból állt össze a kiállítás anyaga. Az érdeklődő negyvennél több alkotó száztíz, iparművészeti és népi iparművészeti tárgyát láthatja, köztük faragásokkal, kerámiákkal, szőttesekkel, ékszerekkel.

A megnyitón Lukács László néprajzkutató ajánlotta a közönség figyelmébe a tárlatot.

