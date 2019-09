Miniatűr történetek: mesék és spiritualitás Csákváron

Az alkotás öröme címmel nyílt kiállítása a Csákvári Emlékházban Friedrich Veronikának és Nyevrikelné Tóth Zsuzsanna Margitnak, amelyen festményekben és kézimunkákban mélyedhetnek el az érdeklődők.

Friedrich Veronika egyáltalán nem ismeretlen a csákvári közönség előtt, hiszen jó néhány kiállításon mutatta meg gondolatait, szín- és stílusvilágát. Ezúttal spirituális útján a nőiesség és a mese témakörét járja körbe alkotásaival. „Magam is vezetek művészetterápiás foglalkozásokat, ahol akaratlanul is megérintenek bizonyos témák, szerepek, amelyek ott előkerülnek. Így jöttek most a nők szó szerint a képbe a festményeken” – árulta el az alkotó. Ami pedig a meséket illeti, a mesevilágba, már az egészen kicsiknek szóló mesékbe is minden bele van szőve, amiből kibontható a teljes spirituális világ. Mindezeknek megfelelően a regebeli csodaszarvastól a Boldogasszonyon keresztül a sámánnőig több kultúra asszonyai és mesés figurái jelennek meg a vásznakon. Friedrich Veronika elhozta a Miniatűr történetek sorozat felnagyított, falra rakható változatait is. „Az illusztráció, a kép sokszor hamarabb megszületik, mint maga a mese. Izgalmas játék, hogy aztán milyen mesét tudunk a kép köré kitalálni. Van is erre egy felhívásom: várom a csákváriak meséit a képek kapcsán” – mondta el Fried­rich Veronika.

Nyevrikelné Tóth Zsuzsanna Margit Csákváron született, de 18 éves kora óta Bakonycsernyén él, ahol kézimunkaszakkört is vezet. Először hozta el munkáit az emlékházba, amelyek között van keresztszemes hímzés, varrás és termésből készült alkotások is. Az ötletek nem sajátjai, ezt bátran vállalja, viszont remekül szemléltetik, hogy türelemmel, kitartással és precíz munkával szép és szerethető használati vagy dekorációs tárgyak készíthetők. Vallja, hogy a kiállított darabok másokat is motiválhatnak abban, hogy belevágjanak valamilyen kézimunkába, és fontosnak tartja a praktikák, technikák másoknak történő átadását, a tanítást.