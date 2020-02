Mindig izgalmas, amikor a Ciszterci diákszínjátszói új darabot visznek színre

Az iskolában működő Fejér Holló Diákszínpadot évek óta Ferenczy Noémi tanárnő vezeti nagy elkötelezettséggel.

A csoport tavaly Dürrenmatt Az öreg hölgy látogatása című művét dolgozta föl és adta elő Van az a pénz? címmel, most pedig Madách Imre Az ember tragédiája című művét vitték színre. Az iskolában pénteken este tartották a bemutatót, de a darab szombaton és szerdán is látható, március 1-jén pedig Csákváron lépnek fel vele – tudtuk meg a tanárnőtől. Az előadásban 23 diák szerepel, a római és a londoni színben elhangzó dalok zenéjét Still Péter szerezte, szólót Szép­laki Blanka énekel. Az előadás Madách Imre életútjából, az ő vívódásaiból ábrázolva közelíti meg a Tragédiát.