Mindent – a hazáért: a Szabad Színház bemutatta a Béla királyt

A Szabad Színház csütörtökön bemutatta a Béla királyt, amelyet pénteken is játszanak.

A darab Szabó Magda trilógiájának egyik drámáját dolgozza föl, középpontba állítva IV. Béla emberi nagyságát, s azt az áldozatot, amit a hazáért hozott.

A rendező, Nagy Judit elmondta: körülbelül hat éve játszották először a művet, amelyben sok, mai korunkra is utaló áthallás fedezhető föl. Emellett szép emberi drámát mutat be, ettől válhat még érdekessé a közönségnek. Az előadás pénteken is 20 órakor kezdődik a Szent István Király Múzeum Rendházának belső udvarán.