Miklósa Erika immáron velencei lakosként érkezett a Halász-kastély különleges programjára

Különleges rendezvénynek adott otthont a kápolnásnyéki Halász-kastély július 5-én este.

Ahogy Rodics Eszter, a kastély igazgatója fogalmazott köszöntőjében, premiert ünnepelhettek, hiszen a Képmás-estek eddig vidéken – a kapolcsi fesztivál kivételével – nem mutatkoztak be és premier azért is, mert Miklósa Erika Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas operaénekesnővel a Velencei-tó partján, velencei lakosként most találkozhatott először a helyi közönség.

A Zenegyerekek című rendezvényen Szám Katalon, a Képmás magazin főszerkesztője arról beszélgetett a művésznővel, hogyan szerettessük meg gyerekeinkkel a zenét, különösen a klasszikus zenét, hogy az erőforrássá válhasson az életükben. Mit tegyünk, hogy a zenélés öröm maradjon, és hogyan egyengessük útjukat, ha átlagon fölüli tehetséget kaptak. Az est folyamán a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium diákjai is bemutatkoztak. A következő est augusztus 23-án lesz a Fehérvári Balettszínház közreműködésével, címe: Blablabla – a kapcsolat megszakadt.