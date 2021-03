Mi történik most a megyei mozikban? Utánajártunk!

November eleje-közepe óta a mozikban is sötétek a vásznak, üresek a székek. A munkahelyeket azonban eddig sikerült megőrizni.

A filmszínházakat is érintik a Covid19-cel együtt járó korlátozások. Mind a székesfehérvári multiplex, vagyis a Cinema City Alba Plaza, mind pedig a Barátság mozi zárva tart, bizonytalan ideig. Az igazi filmrajongók biztosan hiányolják a moziélményt, mert azért az otthoni filmnézés – bármennyire kényelmes is – nem hasonlítható a széles vászonhoz, s a közösségi élmény is elmarad. Hogy mikor lehet ebben újra részünk, azt még találgatni sem érdemes. Azt viszont megkérdeztük az illetékesektől, mi történik most a mozikban, mit tudtak kezdeni az alkalmazottakkal?

A nyitás után szélesebb kínálat várható

A művész- és közönségfilmeket egyaránt bemutató Barátság mozi üzemeltetője, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ igazgatója, Juhász Zsófia elmondta: ahogy a honlapjukon is olvasható, jegyvisszaváltásra december 18-ig volt lehetőség. Ez november 11-től elég hosszú időtartam, így aki később kapott észbe, annak az igényével már nem igazán tudtak mit kezdeni. A filmszínháznak két állandó alkalmazottja van, nekik sikerült más feladatokat találni, így nem került sor elbocsátásra. Az egyik gépész adminisztrálással foglalkozik, a másik pedig karbantartási munkákat végez a moziban és a központ egyéb intézményeiben. Illetve mindketten képzéseken, pályázatokon vesznek részt.

Az igazgató szerint a nyitás nem lesz egyszerű. Tavaly, az első hullám utáni időszakban is látszott, hogy a közönség nehezen tért vissza az augusztusban megnyílt moziba. A jövőben is erre számítanak, kezdetben biztosan alacsony létszámmal mehetnek majd a vetítések. Online vetítéssorozatot nem terveznek, egyelőre más, például fővárosi mozik online ajánlatait népszerűsítik.

A Cinema City hálózat marketing- és PR-igazgatója, Buda Andrea a fehérvári multiplexre vonatkozóan úgy tájékoztatott: jegyvisszaváltásra náluk is volt lehetőség, s ezt a zárás után többen kérték. (A mozi honlapján egyébként az is olvasható: a még érvényes, de fel nem használt jegyek, ajándékjegyek érvényességét az újranyitástól számított hat hónapig meghosszabbítják.)

A kollégák között ketten diákmunkások voltak, szövetkezeten keresztül, őket most nem tudják foglalkoztatni. Állandó alkalmazottból tíznél kevesebb van Fehérváron, közülük senkit nem küldtek el. A kollégák megkapják a fizetésük felét, vagy annál valamivel többet, s ennek megfelelően bízzák meg őket feladatokkal. A mozivezetők minden nap bemennek, s most a technikai feladatokon, a háttérmunkákon – gépkarbantartás, kárpittisztítás – van a hangsúly. A nyitás kapcsán Buda Andrea úgy nyilatkozott: amint lesz erre engedély, lesz új tartalom is. Azt például már tudni lehet, hogy vannak komoly filmek, amelyeknek a bemutatóját májusra időzítették. Ez reményre adhat okot.

Dunaújvárosban a volt Dózsa Mozicentrum – amely jelenleg a KULTIK Mozihálózat része – honlapján közlemény olvasható. Ebben írják, hogy az online vásárolt jegyek árának visszautalására volt lehetőség, a jegypénztárban vásárolt jegyeket az újranyitás után tudják visszaváltani. Horváth Szilviától, a mozihálózat marketingvezetőjétől megtudtuk: volt, aki visszaigényelte a jegy árát, de kevesebben tették ezt, mint a tavasz utáni időszakban. A nézők óvatosabbak voltak, s inkább foglaltak, amit csak le kellett mondani.

A filmszínházban jelenleg egy állandó alkalmazott, a vezető van. Ő rendszeresen bejár, mert a vetítőknek szükségük van munkaidőre, tehát „meg kell járatni” őket, ezért kvázi az üres nézőtérnek vetít mindkét teremben, körülbelül heti háromszor. A vezető emellett figyel még egyéb, karbantartással kapcsolatos feladatokra is. A nyitás kapcsán annyit tudnak, amennyit a forgalmazók ígérnek: ha bekövetkezik, akkor lényegesen szélesebb filmkínálat lesz, mint például tavaly nyár elején, amikor a nagy nemzetközi mozik még zárva voltak.