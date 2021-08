Mély jelentéstartalommal bír a One Second első saját szerzeménye

A fiatal csapat tele van tervekkel, ambíciókkal. Habár a jelenlegi felállás még frissnek mondható, az összecsiszolódással sosem volt problémájuk. Nemrégiben Álom volt címmel jelent meg első saját szerzeményük.

A One Second zenekarral próbatermükben beszélgettünk. Fiatalok, tehetségesek, céltudatosak. Az öttagú banda egyetlen női résztvevője Molnár Angelika Zsuzsanna, aki énekesként egy éve erősíti a csapatot. A zenekar további tagjai: Faragó Barnabás (billentyű), Faragó Zalán (dob), Lelkes Máté (basszusgitár) és Zelenák Dániel (elektromos gitár).

A közös munka meghozta gyümölcsét egy remek dal formájában

– 2017 telén osztálytársakként alakítottuk ezt a zenekart, de abból a felállásból már csak ketten maradtunk, Lelkes Máté és én – mesélt a kezdetekről Faragó Barnabás, a zenekar billentyűse. – Hosszas tagcserék után találtuk meg a megfelelő embereket. Legfrissebb tagunk Zelenák Dániel, aki egy hónapja csatlakozott hozzánk. Az előző gitárosunk tovább­tanulás miatt döntött úgy, hogy nem szeretné folytatni a közös zenélést, de úgy érezzük, Dani személyében megtaláltuk a tökéletes gitárost. Habár a zenekar története négy évvel ezelőttre nyúlik vissza, az érdemi munkák másfél éve indultak, akkor fogalmazódott meg a tagokban, hogy szeretnének előrelépni, így elkezdtek rendszeresen próbálni, és számos slágert megtanultak, átdolgoztak.

– A kezdetekben és most is főleg feldolgozásokkal foglalkozunk, az Álom volt az első saját dalunk. Még azt sem mondhatom, hogy nagyon akartuk, egyszerűen csak jött. Bár szerintem a zenekarok több­ségének az a hosszú távú célja, hogy saját dalokat játsszon, és azok a szerzemények legyenek elismertek, amelyeket ők maguk írtak. A feldolgozásoknak az az előnyük, hogy tudunk mihez viszonyítani, s a közönség is ismeri őket. Ezek rövid távon előnyösebbek, gyorsabban jön a legkisebb siker is. Ráadásul a feldolgozásokból is rengeteget lehet tanulni – fogalmazott Barnabás.

Mint megtudtuk, a műfajok tekintetében nincs kimondott célirány, ám jellemzően a pop, rock világában mozognak, persze mindenki igyekszik belevinni minden egyes dalba a saját személyiségét, egyéniségét.

– Szinte bármilyen stílussal megpróbálkozunk. Ha valaki hoz egy ötletet, annak mindig adunk egy esélyt. Ha azt látjuk, hogy mégsem jó, akkor elvetjük. Sokszor volt olyan, hogy egy-egy dallal mellélőttünk, rájöttünk, mégsem nekünk való, de ezekből is sokat tanultunk – tette hozzá a billentyűs. Szerencsére az együttes életében a többszöri tagcsere sem okozott törést, az újak mindig gyorsan beilleszkedtek.

– Könnyen megtaláltuk a közös hangot. Én például tipikusan olyan ember vagyok, aki hamar rátalál a közös útra. Véleményem szerint a többiek is könnyen összeszoktak, főleg, hogy ők már régebb óta ismerték egymást, én tavaly érkeztem a zenekarba – vette át a szót Molnár Angelika Zsuzsanna, a One Second énekese.

– Azért is könnyű beilleszkedni az újaknak, mert mindenki eltérő stílusú és karakterű, így bárki befér ide – habár remélem, mostanában nem lesz több tagcsere. Zalán például 14 éves, és tökéletesen helytáll a zenekarban dobosként – tette hozzá Faragó Barnabás.

A közös munka több szempontból meghozta gyümölcsét: a One Second túl van első fellépésén, amelyre egy gimnáziumi rendezvényen került sor, illetve nemrég a közönség számára is elérhetővé vált első saját szerzeményük, amely Álom volt címmel jelent meg.

– Ez nem tudatos döntés volt, hogy legyen egy saját számunk. Persze próbálkoztunk, de nem céltudatosan. Gyakorlatilag egy éjszaka alatt született meg a dal. Eszembe jutott, feldúdoltam a telefonomba, onnantól kezdve már tudtam, hogy ebből lesz valami – beszélt az alkotófolyamatról Faragó Barnabás. A dallam után aztán gyorsan megszületett a szöveg is, majd teljes egészében összeállt a dal, amely az álom és a valóság párhuzamát mutatja be. Az álom mint biztonságos menedék jelenik meg a dalban, a valóság része a mindennapok problémáit mutatja be – egy kicsit eltúlozva.