Megyei versenyzőkért izgulhatunk a Fölszállott a pávában pénteken!

Újra Fölszállott a páva: a népzene- és néptáncszerető közönség ezúttal a korábbi versenyekből visszahívott művészek produkcióit követheti nyomon. Az elődöntők elkezdődtek, s azokban Fejér megyei szereplők is vannak.

A Duna Televízióban futó Fölszállott a páva című tehetségkutató műsor ezúttal a Döntők Döntője alcímet kapta, mivel most az elmúlt öt évad legjobbjai versengenek egymással. A meghívott 48 produkcióra négy kategóriában lehet szavazni. A középdöntőbe 24 előadó juthat tovább, a decemberi döntőben tízen szerepelnek majd. Újdonság, hogy ezúttal a közönség voksai lesznek a döntők, a zsűri elsősorban véleményez, illetve az elődöntők során 2-2, a középdöntőkben 1-1 szabadkártyát oszt ki. Végül a kategóriák győzteseit a nézők szavazzák meg. Most péntektől három héten át több Fejér megyei résztvevőért is izgulhatunk.

A fehérvári Alba Regia Táncegyüttes a néptáncegyüttesek kategóriában indul a Fölszállott a páva tehetségkutatón. Korábbi szereplésük során, 2014-ben mezőföldi táncokat adtak elő a döntőn, és különdíjjal tértek haza. Amikor idén felhívták őket a szervezők, hogy vegyenek részt a Döntők Döntőjén, nem haboztak, igent mondtak. Ezúttal Majoros Róbert és Gőbölös Gábor Ígéret havába… című, bodrogközi táncokat összefogó koreográfiájával szerepelnek először, a mai elődöntőn. Majoros Róbert elmondta: mivel ez alapvetően egy hosszabb tánc, ezért le kellett rövidíteni, hogy beleférjenek a négy és fél perces időkorlátba. Így egészen megváltozott a koreográfia, ám ez jót tett neki. Tizenkét páros táncol a színpadon, s külön kihívás, hogy az kör alakú, ezért nagyon kell figyelni a tájolásra.

Az albások már Budapesten vannak, aktívan készülnek az estére, és várják a szavazatokat.

Tordasi otthonukban fogadott minket az Enyedi Ágnes népdalénekes és Salamon Soma népzenész alkotta házaspár, akik már tanítják is ezt a szép tudományt. A Döntők Döntőjében nem együtt, hanem külön produkciókban lépnek föl: Soma szólóban, Ágnes egy énekegyüttes tagjaként.

Soma korábbi szereplésekor a Hagyományok Háza különdíjával gazdagodott. Akkori nyereményéből egy ötvenperces stúdiófelvétel még várat magára, mert az ifjú művész szeretne nagyon átgondolt anyagot letenni az asztalra. Amikor megtudta, hogy beválogatták az aktuális Fölszállott a páva versenybe, akkor úgy gondolta: ez újabb lehetőség arra, hogy a hagyományos furulyazene olyan felületen mutassa meg magát, amely sok emberhez elér. Célja, hogy a lehetőségére álló három percben a közönség autentikus népi furulyazenét halljon, az ő személye által közvetítve. Igyekszik azokhoz az eredeti adatközlőkhöz, idős emberekhez méltóan, hitelesen játszani, akik a mesterei voltak.

Mire elérkezik a november 30-i, második elődöntő és a szereplés, Soma már túl lesz egy amerikai koncertsorozaton, amelyen az Erdőfű zenekarral vesz részt. Többször járt kint korábban és jó kapcsolatot épített ki a magyar közösségekkel. Most pedig az amerikaiak felé kezd nyitni, és hamarosan szeretné a moldvai csángó furulyás mesterét, Hodorog Andrást is magával vinni, hogy megmutathassák, milyen ösztönös, improvizatív játékkal rendelkezik.

A több formációban éneklő Enyedi Ágnes korábban a Magos Együttessel szerepelt a Páva-sorozatban. Most viszont a négytagú Csercselhez csatlakozik, miután őt is felkérték erre. Négyen énekelnek majd: Nádasdy Fanni, Annus Réka, András Orsolya és Ágnes. Mindannyian más-más helyekről érkeznek, de régóta ismerik egymást, s elsősorban az újabb közös éneklés kedvéért vesznek részt a műsorban. Ennek vonzereje segített Ági dilemmáján, hiszen édesanyaként egy tizenegy hónapos babáról is gondoskodnia kell.

A három és fél perces produkcióban négy dalt adnak elő. A közös készülés a tordasi házikóban zajlik, itt jönnek össze a lányok, hogy hangjuk erejét próbálgassák. A Csercsel Énekegyüttes november 23-án lesz látható, hallható a tévében.