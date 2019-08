Megint nagyon ütős volt: fesztivál a Velencei-tó partján

Harmadszor dobbantak, koppantak és peregtek fel a dobok a gárdonyi szabadstrandon az Ütős Fesztiválon.

Összesen ez a negyedik ilyen rendezvény, ugyanis legelőször a Velence Korzó volt a helyszín. Pénteken a szakadó eső miatt egy koncert elmaradt, egy félig lett megtartva, egy pedig úgy lett fél, hogy mivel senki sem jött el a viharban, bevonultak a zenészek a sátorba és unplugged koncertet adtak, meglehetősen szűk körben.

– Szombaton Tahiti délelőttöt tartottunk, ahol meg lehetett ismerni az ottani zenét és táncokat, de gyakoriak voltak a freestyle megmozdulások, több helyen is lehetett látni örömdobolásokat a koncertek közötti szünetekben. Az indonéz nagykövetség is kitelepült egy sátorral, hogy bemutatkozzanak. Ez is nagyon különleges volt, hiszen vagy ötven hangszer szólal meg egy muzsikában – mondta el Németh Zoltán, a rendezvény sajtófőnöke.

Szombaton kegyes volt hozzájuk az idő, bár fújt a szél. Délután volt a X. Beatbox Battle országos bajnokság záróakkordja, majd újabb fellépők következtek, és a Besh o droM együttes zárta a sort.

Vasárnap inkább a gyerekeknek és a családoknak kedveztek mesejátékokkal, de volt hangszersimogató is.