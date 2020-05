Megalakult a helyi ifjúsági klub, a fiatalokat is bevonják a közös munkába Tordason

A Magyar falu program keretében közel 20 milliós fejlesztésen esett át a Hangya Művelődési Ház rendezvényterme, színpada. Az új menedzsment kiemelt célja a fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése.

Másfél éve a Hangya Művelődési Ház – az új működési koncepciónak köszönhetően – a kultúra, a kommunikáció, a hagyomány és az innováció jegyében jelentősen változott. A sok látogatót vonzó rendezvények, regionális és országos médiumokban való megjelenések rendre bizonyítják a tordasi kultúra nagy léptékű fejlődését.

Bíznak benne, hogy hamarosan ünnepélyesen is átadhatják a színpadot

– A mai világban nagyon nehéz megszólítani a fiatalokat, és vonzani őket egy közösség kulturális világába – mondja Éger László, a HMH kulturális menedzsere és megbízott igazgatója, aki asszisztensével, Fazekasné Domak Anikóval közösen azon dolgozik, hogy a fiatalok is otthonra találjanak a házban. Ezért igyekeznek minden megvalósítható és a fejlődést elősegítő pályázati lehetőséget megragadni, amivel még vonzóbbá tehetik a helyet a felnövekvő generáció számára. Talán ennek is köszönhető, hogy a Magyar falu programban 19,3 millió forintot nyertek bővítésre, illetve kimondottan a fiatalok igényeire szabott művelődési tér létrehozására, amelyhez a szakmai anyagot a művelődési ház biztosította. A felújítás szinte teljes egészében elkészült: megtörtént a színpadbővítés, az ifjúsági klubszoba kialakítása, sok egyéb mellett egy profi rendezvénysátor beszerzése. A kulturális menedzser elmondta, hogy az ünnepélyes átadás a kialakult járványhelyzet miatt még bizonytalan, de amint lehet, megrendezik.

– Köszönöm Tordas polgármesterének a bizalmát, az együttműködését és a feltételek megteremtését. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos is végig támogatta a kezdeményezést, Farkas Zsolt helyi képviselőnek pedig a hathatós, ifjúságot toborzó munkáját köszönöm. Boldogok vagyunk, hogy a projekt majdnem teljes egészében megvalósult, és bízunk benne, hogy mielőbb átadhatjuk a kulcsrakész teret a fiataloknak is – zárta gondolatait Éger László. Nagy öröm, hogy március közepén megalakulhatott a Tordasi Ifjúsági Klub is, amelyhez folyamatosan várják a csatlakozni vágyókat. A fiatal, hamarosan 17 éves Hardi Kristóf elnök is nagyon hálás a kezdeményezésért, megvalósításért.

– Az ifjúsági klub remek ötlet volt, amely összekovácsol bennünket csapatként és egyfajta családként is. Remélem a klub elnökeként, hogy innentől az utunk már egyenesen előre vezet. A településünk polgármesterével és a művelődési ház vezetőivel történt megállapodás értelmében a kiemelt községi rendezvényeken a klub tagjai aktívan részt vesznek majd, de saját eseményekkel is színesítjük Tordas mindennapjait a fiatalok számára.

Megkeresésünkre Juhász Csaba polgármester is boldogan nyilatkozott a megvalósulásról. – Hét éve adtuk át a mai kornak megfelelően felújított Hangya Művelődési Házat, amelyben belül csak a bútorozást tudtuk kicserélni. Ezért volt számunkra nagy öröm a nyertes Magyar falu pályázat, ahol a színpad teljes átépítésén, világítástechnikai eszközök és székek beszerzésén kívül egy ifjúsági klubot is létrehozhattunk a régi mozi vetítőhelyén, a galérián, ahol egy újabb közösségnek tudunk helyet biztosítani. Ez különösen fontos egy település életében, ahol az életet, a pezsgést az ott működő közösségekre építve lehet csak megvalósítani. Ezt fogalmaztuk meg a településfejlesztési koncepciónkban is: „Tordas egy olyan hely legyen, ahol jó élni, ahol van jövője a gyermekeknek éppúgy, mint az idősebbeknek, és ahol a közösségnek mindenki hasznos tagja lehet.” Ebben segítenek a beszerzett eszközök és a belső átépítés.