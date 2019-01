Még megtekinthető a Mérőeszközök a múlt századaiból című kiállítás a Levéltárban

Pertl Viktor, a Magyar Mérésügyi Egyesület 1874 elnöke tartott tárlatvezetést az érdeklődőknek a Mérőeszközök a múlt századaiból című kiállításon a Fejér Megyei Levéltárban.

A több évszázad méréstörténetét bemutató kiállításon az eszközök egy része ma is ismert, és vannak, amelyeket már nem használunk. A mérés izgalmas dolog, a hiteles mérés pedig fontos is. A mérőeszközök ma is a mindennapi életünk részét képezik.

A Fejér Megyei Kormányhivatal része a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság, a Magyar Mérésügyi Egyesület 1874 elnöke pedig a megyei kormányhivatal osztályvezetője.

A kiállítás az ő szakmaszeretetének és gyűjtőmunkájának az eredménye.