Másként zajlik az élet a fehérvári kulturális intézményekben

A közművelődésben dolgozók közül is többen önkénteskednek ezekben az időkben. Mások a háttérmunkákat végzik.

November 11-e óta, a járványügyi szabályok miatt a közművelődési intézmények, a kultúrházak is zárva vannak, a szervezők nem szerveznek – legalábbis programokat nem. Ennek ellenére van mivel kitölteni a munkaidőt – tudtuk meg.

Juhász Zsófi a, a tíz intézményt magába foglaló Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központnál igazgatói jogkörben eljáró közművelődési szakember elmondta: a kollégák jelentős része bekapcsolódott az idősek ellátásába, önkéntesként segítenek bevásárolni, postára mennek és a többi. Azok, akik idősebb koruk vagy krónikus betegségük miatt veszélyeztetettek, az intézményeken belül dolgoznak: pakolnak, papírokat rendeznek, selejteznek. Vannak, akik a székesfehérvári települési értéktárba készítenek elő felterjesztéseket például a megyében működő csoportokról, épített örökségekről. A technikai dolgozók házról házra járva végzik a nagytakarítást az épületekben, illetve téliesítik a kerteket.

Online jelenlétet most nem terveznek a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központnál, mivel a programok jelentős része félbeszakadt – mondta Juhász Zsófia, aki a még januárig működő Fehérvári Programszervező Kft. ügyvezetője. Ez utóbbi cég kapcsán elmondta: itt a megszűnést előkészítő dokumentációs folyamaton dolgoznak többen, ám vannak egyéb szervezési kötelezettségek is. Egy csapat a fehérvári adventi hangulat megteremtésével foglalkozik, a Székesfehérvári Balett Színház új bemutatóját is előkészítik, és besegítenek az Alba Regia Szimfonikus Zenekar marketingkommunikációjába is. A programszervezőnél szintén többen önkénteskednek.

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban is tevékenyen telnek a napok. Szilvási-Grund Helga igazgatótól tudjuk, hogy a portások most jellemzően pakolnak, rendezkednek, hiszen látogatót nem kell fogadni. A szervezéssel foglalkozó kollégák valamelyest jelen lesznek online, de nem annyira, mint tavasszal. A héten kezdik az adventi készülődést a Hangolódj velünk karácsonyra az otthonodban! című sorozattal, amelyben kézműveskedésre ösztönzik a családokat. Az első tíz jelentkező megkaphatja a házban összeállított csomagot, s az abban talált kellékekből otthon, videó alapján elkészítheti az egyedi tárgyakat. Lehet varr­ni, illetve a bútorfestés technikájával és articsóka technikával dolgozni. A kellékek listáját közzé is teszik, így azok akár önállóan is beszerezhetők lesznek. Gyűjtenek továbbá adományokat december 11-ig, és várják a Tollpihe meseíró pályázatra érkező műveket. A könyvtárból előzetes jelzés alapján lehet kölcsönözni és házhoz szállítás is lehetséges.

Jakubek Tiborné, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház igazgatója elmondta: a napokban a Betlehemi Szép Csillag pályázatra beérkezett művekkel, a tárlatnyitóval foglalkoztak. Készülnek a következő évre: tervezik, hogy az elmaradt programok közül mi valósulhat meg, készítik a költségvetést, évkönyvet is összeállítanak. Advent idején honlapjukon és a közösségi oldalon is felolvasnak a Bibliából.