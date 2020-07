Martonvásári útikalauzt hoz létre, színpadra vitt saját történetekkel a MASZK

A Martonvásári Színjátszók Közössége már több éve jelen van a térségben. A MASZK az előadások létrehozásának öröme mellett a közösségi lét élményeit is szeretné nyújtani tagjainak, ám újabb magasztos célokat tűztek ki. Hlinyánszky Domonkossal, a társulat projektvezetővel és drámatanárával beszélgettünk.

Mikor és hogyan fogalmazódott meg a MASZK ötlete?

– A martonvásári színjátszás több mint tíz éve jelen van. A helyi fiatalok aktívan vettek részt a különböző színházi munkákban, különböző színházi alkotókkal. Ennek a fő motorja Bitó Péter volt, aki elhivatottságával és lelkesedésével, szerelemből szervezte a helyi színjátszást. 2018-ban megalakult a MASZK Egyesület, ami már konkrétabb célokkal és tapasztalt szakmai vezetőkkel indult.

Ha spirituális, identitásbéli meghatározást kellene adnia a közösségről, vagyis röviden a zanzáját, miként fogalmazná meg?

– Az egyesület fő csapásvonala, hogy a színház eszközeivel megszólítsa a térség lakóit. Többnyire gyerekekkel és fiatalokkal dolgozunk, de egészen a nyugdíjas korosztályig vannak tagjaink. Délutáni elfoglaltságként kínáljuk az előadások próbafolyamatait, amik alatt a dráma közös elemzése, és megértése mentén közelebb kerülünk a műhöz, egymáshoz, és önmagunkhoz is. Fejlesztés és közösségépítés a színházzal, azt hiszem ez a legfontosabb számunkra. Van egy ilyen íratlan szabályunk, hogy öleléssel kö­szönünk egymásnak, amikor találkozunk. Ez csak egy apróság, de az ehhez hasonló gesztusok teszik jó közösséggé a MASZK-ot. Szeretnénk sűríteni a próbákon kívüli találkozásainkat, eddig évadnyitó és -záró összejöveteleket tartottunk, illetve közös karácsonyt. Szeptembertől viszont szeretnénk Maszkmozit, társasjátékesteket, közös színházlátogatást.

Mit gondol a MASZK és a helyi identitáserősítés missziójáról, összekapcsolódásáról?

– Martonvásár csodálatos város. A múltja, a lakói, a környezete is magával ragadó. Régóta úgy érezzük, hogy nyitni kell a város felé és megkérdezni az embereket arról, hogy milyen itt nekik, mit tudnak a városról, milyen problémákkal szembesülnek, mi az, ami miatt Martonvásárt választották lakhelyüknek. Ké­szült is egy előadás MartOn címmel, ahol fiatalokkal kerestük a számunkra érdekes martonvásári történeteket, és közösen dolgoztuk fel ezeket. Ez alatt a keresgélés alatt szerveztük meg az első Közösségi MartON Fórumot, amit mindenki számára nyitottá tettünk, s kreatív feladatok mentén gondolkoztunk a város múltjáról és jelenéről, valamit vitára bocsájtottunk kérdéseket, amikből valós párbeszéd alakult ki a résztvevők között. Ennek az eseménynek szeretnénk hagyományt teremteni, és az eddigi fórumok mellett tervezünk egy közösségi színházi előadást is, aminek a szereplői a helyiek lesznek, és saját történeteikkel, a színpadon egy Martonvásári útikalauzt hoznak létre.

Milyen programmal készülnek nyáron?

– A pandémiás időszak három bemutatónkat vitte el, és az eddig rá szánt időnket is. Ezeket pótoljuk majd. Szerencsére online is elég aktív a közösség, ezért különböző kihívásokkal és feladatokkal tartottuk össze a csapatot, amíg nem tudtunk találkozni. Nyáron az egyesület tanárai táborokat szerveznek Martonvásáron és Budapesten is! A tagoknak ez a három hónap többnyire a pihenésről szól, igyekszünk évadokban gondolkozni, hogy a nyár szabad maradjon. Van egy nagy közös nyaralásunk minden júliusban (ez idén szeptemberre tolódott), amit az előadásainkban szereplő tagoknak kínálunk, és jól megérdemelt pihenésként tekintünk rá.

Hogyan tovább? Milyen nagy ambíciói vannak a MASZK-ot illetően?

– Szeptembertől remélhetőleg visszaállunk a normális kerékvágásba, és el tudunk kez­deni dolgozni. A három elmaradt bemutatónkat fogjuk befejezni, emellett színpadi tréningeket tartunk hétvégente. Sok szeretettel várunk minden csatlakozót, aki egy nyitott és befogadó színjátszóhoz szeretne csatlakozni.