Maradandót alkot: Csonki István a Velencei-tóért díjazottja

Az első nyéki sörfesztivál, valamint az ehhez kapcsolódó sörmanufaktúra megnyitójának napján adták át a Velencei-tóért díjat a kápolnásnyéki Halász-kastélyban.

Az idei évben a Velencei-tavi turisztikai évadnyitó egybeforrt a nyéki sörmanufaktúra átadásával és az első nyéki sörfesztivállal. Az esemény nyitányaként Kazai Viktor, a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány elnöke, a második alkalommal átadott Velencei-tóért díj kapcsán elmondta: – Egy díjat nem csak alapítói minősítenek, hanem azok is, akik kapják. A mai napon is olyan személy veszi át, aki tovább emeli majd ennek a díjnak a jelentőségét. Az elmúlt egy év turisztikai fejlesztései körében állami támogatással elkészült a Vörösmarty Emlékház rekonstrukcióját, parkjával együtt, sikerült létesíteni egy egyedülálló szabadtéri színpadot, korszerű technikával. Ezeknek megvalósításában két fontos szereplő vett részt: Tessely Zoltán és L. Simon László országgyűlési képviselő, akiknek köszönöm az előremozdító közös munkát – fogalmazott köszöntőbeszédében, majd hozzátette: cél a Velencei-tavi térség pozícionálása a magyarországi turisztikai térképen.

Az alapítvány működésének egyik fő célja is ez: a Velencei-tó térségének turisztikai fejlesztése, melynek középpontja a Velencei-tó. – Amely – fogalmazott az elnök -, nem egyszerű tó, abból a szempontból, hogy folyamatos és nagy odafigyelést igénylő beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy megfelelő vízminőségben, körülményekkel fogadhassa az ide érkezőket. A víz mennyisége és minősége tekintetében ez egy különös odafigyelést igénylő tó. Köszönet azoknak, akik ebben a szakmai munkában részt vesznek. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzáfűzte:

– A járvány legveszélyesebb szakasza talán már mögöttünk van, s a Velencei-tavat nem kellett bezárni. Mégis rendhagyó turisztikai szezont kell nyitnunk, tekintve, hogy már annak közepén vagyunk. Ez is mutatja, milyen nehéz hónapokon vagyunk túl, de megeshet, még nehéz időszak előtt állunk. Mégis van mit ünnepelnünk – azt a tavat, amely az örökkévalóságról tesz tanúbizonyságot. Ez a közösség és környék évszázadok óta szoros közösségben él a Velencei-tóval. Ez a kapcsolat több százezer ember számára kínál kikapcsolódást és pihenést. Ezért értékes az alapítvány munkája, a tó újjáéledése és a turizmus fellendítése, amely mindenképpen olyan cél, amit támogatni érdemes. Ezért is mondunk köszönetet Csonki István díjazottnak, akiről látjuk, alkotó személyiségével, profizmusával milyen sokat tett a térségért – fogalmazott a miniszter, ezzel már el is árulva, hogy az idei évben a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, a Velencei-tavi partfal rekonstrukciós projekt irányítója kapta a Velencei-tóért díjat. – A vízminőség javítása és a természetközeli állapotok megőrzése a legújabb olyan küldetés, melyben az igazgató fontos szerepet vállal, s melynek eredményei már láthatóak. A megújult szakaszok már most egészen más minőséget képviselnek, mint a régi idők vasbeton világa. Büszkék vagyunk arra, amit sokak közös gondolkodásával sikerült ezt elérni, az Országgyűlésben dolgozók pedig sokat tettek azért, hogy legyen ehhez kapcsolható forrás. Cél ugyanis, hogy a hagyományos strandolás megújítása mellett olyan tereket is létre lehessen hozni, amely a minőségi turizmus mellett szól. Ráadásul idén többen fognak nyaralni itthon, hiszen ez ma a legbiztonságosabb formája a kikapcsolódásainak – mutatott rá Gulyás Gergely, aki számokkal is alátámasztotta a tó térségének egyre nagyobb jelentőségét: 2010 és 2019 között ugyanis 79 százalékkal nőtt a Velencén és Gárdonyban eltöltött vendégéjszakák száma, valamint mostanra elmondható, hogy 130 ezer ember nyaral a tónál átlagosan. – Ha van összefogás, koncepció, akkor az meghozhatja a gyümölcsét – fogalmazott a miniszter, utalva a térség egyre színesebb kulturális és turisztikai életére.

A díjat idén tehát Csonki István, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója vehette át az ünnepségen – elismerve ezzel a tó fejlesztéséért és gazdasági felemelkedéséért végzett kitartó és maradandó tevékenységét. Az ünnepélyes díjátadót követően került sor drMáriás „Cecília for president!” címet viselő kiállításának megnyitójára, melyet a nagyközönség is megtekinthet a Halász-kastélyban. A nyéki sörmanufaktúra is ezen a napon nyitotta meg kapuit, mégpedig az első nyéki sörfesztivál keretében.