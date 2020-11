MAMŰ – Izgalmas műfaji sokszínűség a kiállítótérben

November 28-ig tekinthető meg a Kilroyban az a tárlat, amelyen pontosan negyven MAMŰ-s alkotó különböző technikával és műfajban készített alkotása látható. A kiállítást szombaton L. Simon László nyitotta meg.

A MAMŰ Társaság nevét az 1978–1984 között az erdélyi Marosvásárhelyen működött, hasonló elnevezésű művészeti csoportosulástól vette, miután alapító tagjai között ott találunk jó néhány, időközben Marosvásárhelyről Magyarországra áttelepült képzőművészt, akik a 70-es évek végén tevékeny tagjai voltak a Marosvásárhelyi Műhelynek. A régi nevet azonban új jelentéstartalommal töltötték meg: „Ma születő Művek”. A MAMŰ mára brandnek tekinthető.

A művészet célja a néző kibillentése – akár különböző módszerekkel

Ahogy azt Zakariás István Zsolt, a MAMŰ Társaság elnöke elmondta, jelenleg a magyar művészeti életben jelentősnek tekinthető 215 tagjuk van, ezért ernyőszervezetnek tartják magukat. Közülük szombaton pontosan 40 művész mutatkozott be egy-egy alkotásával, amelyek között nemcsak az alkalmazott technikában, de a témák tekintetében is nagy eltérések vannak. Egyes művek a szemlélő számára könnyebben, míg mások lassabban értelmezhetők, fogadhatók be. Találunk közöttük videoinstallációt, festményt, hímzést és kisplasztikát is. A tárlat egyszeri és egyedi, s azzal a céllal érkezett Csákberénybe, hogy az állandó budapesti galéria mellett a művészeti egyesület tagjainak legyen lehetőségük az ország egyéb pontjain is megmutatni magukat, egyben reprezentálják a MAMŰ-nek azt a műfai sokszínűségét, amely meghatározza a társaságot.

– Nagyon nehéz – ha egyáltalán lehetséges – meghatározni, mi az, ami ennek az organikusan szerveződő, nagyon széles skálán mozgó művészeket tömörítő, három évtized óta működő csoportnak a kohézióját adja, ám az biztos, hisz látható, hogy valamitől működik – vallotta az elnök.

A műfaji és technikabeli sokszínűség kapcsán a megnyitó szónoka, L. Simon László feltette azt a kérdést is: mi a művészet célja? Az lenne, amit a nagy görög filozófus, Arisztotelész mondott, azaz nem a dolgok külsejének, hanem belső jelentésüknek az ábrázolása? Végül arra jutott, a művészet célja a kibillentés. Kibillenteni a nézőt, hogy a világról, ha csak egy pillanatra is, de a megszokottól eltérő képet kapjon. Ezt a célt pedig a csákberényi kiállítás minden egyes alkotása, ha különböző úton és módon is, de megvalósítja.