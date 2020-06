Ma ünnepli születésnapját Kozáry Ferenc színművész

A Vörösmarty Színház hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy a nézők által igencsak kedvelt színművész, Kozáry Ferenc ma ünnepli születésnapját.

1998 óta tagja a színház társulatának, és ez alatt az idő alatt rengeteg darabban szerepelt, és lopta be magát a fehérvári publikum szívébe. Több díjat is magáénak tudhat, többek között a Fejér Megyei Iparkamara Príma-díjat is kiérdemelte munkássága során.

A következő évadban a nézők találkozhatnak vele a Trianonban, vagy éppen a Játék a kastélyban produkcióban is.

Isten Éltesse sokáig a művész urat!