Ma is aktuális hatvan éves történet: a Comenius diákjai előtt A legyek ura

Egy csapat fiatal egy lakatlan szigeten küzd az életben maradásért – a kiútkeresés azonban igazi véres pszichodrámává válik az emberi lélek rejtekeiből előbúvó motivációknak köszönhetően. A Comenius középiskolás közönsége előtt hétfőn előadott, Matuz János rendezte színdarab üzenete úgy tűnik, eljutott a célközönséghez.

William Golding A legyek ura című regényének színpadi interpretációja középiskolások előadásában, iskolai környezetben a 21. századi diákok számára is közérthetővé, emészthetővé tette a történet egyébként ma is érvényes mondanivalóját. A több mint hatvan éves regény máig népszerű témát dolgoz fel: egy repülőgépkatasztrófa túlélői lakatlan szigeten találják magukat. A külső cselekményekkel párhuzamosan a belső – a lélek – változásai is felszínre törnek, megmutatva ezzel a szereplők valódi vagy éppen eltorzult pszichéjét. Matuz János rendezésében valósult meg az előadás, aki hat fehérvári diákot karolt fel és vágott bele évekkel ezelőtt az iskolai színház különleges műfajába.

„Mik vagyunk mi, állatok?” – tette fel üvöltve, érzelmektől túlfűtött helyzetben az egyik fiatal főhős a legfőbb kérdést a Comenius közönsége előtt. Ez A legyek ura teremtette élethelyzetben ugyanis jogos: meddig tud ember maradni az ember ott, ahol a túlélés a cél s ahol a harc nem csak az élelemért, de a hatalomért is folyik? „Harcosok!” – hangzott az állatias ösztönöktől izzó válasz, amelyben ott remegett az éhség, a zsákmányejtés sikerélménye, a szabadság részegítő íze – s tette a kérdést eldöntötté: aki nem megy az erősebb után, számkivetetté válik. Matuz a közönség feszültségét tovább növelte bonyolult ritmusú hangszínházi elemeivel, amelyek vissza-visszatértek – ahogy az éhség is szokott: „Öld meg a malacot, vágd el a torkát, ontsd ki a vérét!”

Jól összeszokott csapatot láthattak a középiskolások ezen az előadáson: Darkó Dániel Zsombor, Jenei Márton, Körmendi Kristóf, Nyári Ádám, Ferenczy-Nagy Boglárka és Badi Rebeka teljes tinédzserkori őszinte világukat beletették a szereplésbe. Ám valószínűleg így, együtt majdnem utoljára – ugyanis érettségire készülnek és befejezik a közös munkát. Matuz János első, mondhatni „kísérleti” iskolai színházi csapata kirepül. Nevüket mégis érdemes megjegyezni, ugyanis, mint mesélték, terveik szerint mennek tovább a színi világ következő lépcsőfokára, egyetemre. Helyettük jöhetnek azonban az új iskolai színházasok!