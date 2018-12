Időtálló, alkalmi otthonszépítők – Dégen járt a M-ART kézműves egyesület

A karácsonyi asztalon saját készítésű gyertya hoz fényt a meghitt hangulatba, a fáról pedig szintén saját gyártású sapkák és hómanók lógnak.

Dégen járt a székesfehérvári M-ART kézműves egyesület néhány tagja. Garantált volt, hogy ezen a kreatív napon csak jó dolgok készülhetnek, hiszen az óvodásokat követően a helyi Fürge Ujjak Baráti Kör tagjait látogatták meg az M-ART-osok. Természetesen az életkori sajátosságokat figyelembe véve alkottak a helyszíneken, sőt ez utóbbi esemény keretében még a kevésbé ügyes kezű vendégekre is gondoltak a szervezők.

Illatos gyertya

A cím megtévesztő lehet: nem illatgyertyát, csupán a használt méhviasznak köszönhetően egy különleges illatú gyertyát készítettek Dégen. A méhsejtrács mintázatú lapok zöld és sárga színben pompáztak, de mint Gonda Emma művelődésszervezőtől, foglalkozásvezetőtől megtudtuk, akár kék, narancssárga vagy másfajta zöld színű változatot is beszerezhetünk a méhészboltokban. Ráadásul ugyanitt általában a gyertyához szükséges kanóc is kapható; de ezt a funkciót a szövőszék felvetőfonala is ellátja. Ők egy székesfehérvári boltot választottak az eszközök beszerzéséhez – amely azt jelenti, a megyében is fellelhető alapanyagokról van szó.

Az üzletben megvásárolt, téglalap alakú lapot az átló mentén egy sniccer vagy penge segítségével kettévágjuk. (Ollót azért nem érdemes használni, mert ráragad az anyag.) Az egyik ilyen félbevágott lap hosszabbik felének végére kanócot teszünk, kilógatjuk, majd köré ugyanarról az oldalról, alulról elkezdjük felgörgetni a lapot. Fontos, hogy a feltekert lap szoros legyen, máskülönben a benne található kanóc a meggyújtást követően végigég, nem pedig „gyertyabelsőként” viselkedik. Formázás közben ne ijedjünk meg: az anyag sajátossága, hogy a lap kicsit megolvad a kezünk melegétől. Ha végigértünk a feltekeréssel, készen is vagyunk, a gyertya már a saját lábán is megáll! Amennyiben annak „állóképessége” bizonytalan, kezünkkel formázzuk egyenesre a dísz alját, majd rögzítsük az egészet egy mécsestartóban. Ez utóbbi lépés amúgy sem mellékes, ha biztosak szeretnénk lenni abban, hogy csak a gyertyát égetjük le, és nem az egész házat!

A haladó gyertyakészítők keverhetik is a különböző színű méhviaszokat: ezeket kis csúsztatással kell feltekerni, így mindkét szín látható lesz majd. Sőt, a bátrabbak egy masszívabb szalagot is használhatnak a még egyedibb megoldáshoz.

Sapkák garmadája

A hómanóként is továbbgondolható fehér sapka időigényesebb és nagyobb tudást igényel, de az biztos: az ünnep remek éke lehet, például a karácsonyfán lógva. Ezúttal Gulyás Antalné Ágnes szövő irányításával ment a közös munka. A szorgos kezek tulajdonosai kezdésként egy furnérlemez rövidebb oldalát huszonötször, nem túl erősen áttekerték a használt – se nem vékony, se nem vastag – fonallal. Az így elkészült alap egyik végét (célszerű azt, ahol a fonal eleje indult) ollóval elvágták, majd az így kapott, egységes méretű fonalakat elkezdték egyesével ráhurkolni egy kis kartongurigára. Ez utóbbi mérete egyénenként változhat, attól függően, mekkora karimát szeretnénk a sapkánknak. A hurkoláshoz az egyenes fonal két végét egymáshoz tesszük – így egy U alakot kapunk –, majd a hurokkal lefelé belógatjuk azt a karikába, a hurkot áthúzzuk a túloldalon, abba pedig beemeljük a két egyenes véget, hogy csomót kapjunk. A megkötött csomók lehetőleg a karika tetején, annak külső ívén helyezkedjenek el. Ezt a műveletet huszonötször, pontosabban addig ismételgetjük – balról jobbra haladva –, amíg a teljes kartont be nem lepi a fonal.

Amikor ezzel elkészültünk, a lógó szálakat óvatosan megcsavarjuk, majd áttoljuk a lyukon. Az immár másik oldalon lógó szálakat nagyjából azok alsó (karton felőli) egyharmadánál megkötjük, majd a maradék kétharmad hosszából tetszés szerint nyirbálunk, s a kötőfonal lógó részeit teljesen levágjuk. Így sapkaformát ölt a díszünk, amelyet egy később belevarrt hurkos fonallal bárhová felakaszthatunk.

Sapkás hómanó

A sapkát egy pompon hómanó fejére is rögzíthetjük. Ehhez – legegyszerűbb megoldásként – helyezzük a nyitott tenyerünk kisujj felőli végére a fonal végét, majd az alapanyagot többször tekerjük át széltében a kézfejünkön egészen a kezdőpontig. Amikor elég vastag a feltekert mennyiség, a fonalat vágjuk el a kezdőpontnál. A szoros tekerést az ujjainkon át lehúzzuk a tenyerünkről, az így kapott gombolyagot kicsit fánkosra igazítjuk, majd széltében egy hosszabb fonallal (ez lesz az akasztó) erősen átfogatjuk. A fonalköteg két végét kettévágjuk, megigazgatjuk, és kész is a pompon. A kilógó fonal két végét összekötjük, majd egy tű segítségével áthúzzuk a sapka tetején – kész is a hómanó!

