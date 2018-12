Mindenki karácsonyfája – Lukács László mesélt az ünnep kötelező eleméről

A 19. század végétől az Amerikai Egyesült Államok nagyvárosaihoz köthető az a kezdeményezés, amely a karácsonyfának közösségi szerepet adott. Mindez nem más, mint a fontos tereken, a városháza, a templom előtt, a piactéren állított mindenki karácsonyfája.

Lukács László néprajzkutató, egyetemi tanár a mindenki karácsonyfája kapcsán régebbről indította történetét. Napjainkban karácsony fénypontja Európa nagy részén és szinte világszerte, az európai kultúrától befolyásolt földrészeken is a karácsonyfa, pedig mai formájában alig több mint kétszáz éves múltra tekinthet vissza.

A karácsonyfák története

Kialakulásának bölcsője azonban korábbra datálódik: nevezetesen a 16-17. századi Elzász és Baden, a Rajna felső szakaszának vidékére. Ugyanis közvetlen előzményére, a téli, karácsonyi május fára utaló legkorábbi történeti adatokat itt találták meg a német néprajzkutatók.

Az elzászi Schlettstadtban a céhtagok által 1600 körül a céhházban felállított karácsonyi májusfát már közelebbről ismerjük: almával, ostyával díszítették, amit vízkeresztkor a gyerekek lerázhattak róla – folytatja a históriát Lukács László. A gyertyás karácsonyfát elsőként Lisolette pfalz-i grófnő említette 1708-ban írt levelében, amely gyermekkorának színhelyére, a heidelbergi palotára, az 1660as évekre vonatkozik. A Rajna felső vidékéről a 18. század folyamán a közép- és észak-német területek lakói is átvették a karácsonyfa-állítás szokását.

Berlinben az első karácsonyfát báró Wilhelm von Humboldt nyelvész, a Berlini Egyetem alapítójának házában állították 1815-ben. A nagyvárosban és a német nyelvterület számos más vidékén is a karácsonyfa a 19. század utolsó harmadáig kiszorította a korábban kedvelt karácsonyi piramist.

Fontos szerepet játszott a karácsonyfa bécsi meghonosításában egy német hercegnő, Henriette von Nassau-Weilburg, Károly főherceg, az asperni győző felesége, aki 1816-ban állított először karácsonyfát kis lánya számára. A Habsburg főhercegné kezdeményezése a bécsi arisztokrata és művészkörökben már a következő év karácsonyán követőkre talált.

Budán és Pesten az első karácsonyfákat az erős német és osztrák rokoni kapcsolatokkal rendelkező arisztokrata családokban állították az 1820-as évek végén. A karácsonyfa-állítás divatját a martonvásári grófnő, Brunszvik Teréz hozta Bécsből Budára: 1828-ban már karácsonyfát állított az általa alapított krisztinavárosi első kisdedóvó intézetben – így érkezünk aztán a professzor által hazai földre.

A polgárság körében a 19. század második felében az ifjúsági irodalom és a képes újságok írói és rajzolói népszerűsítették a karácsonyfa-állítás szokását. Nagy szerepük volt a karácsonyfa megismertetésében az újságok karácsonyi mellékleteinek és a karácsonyra küldött képes levelezőlapoknak is. A Székesfehérvár melletti Sárkeresztesen az 1880-as években a református lelkipásztor és író, Babay Kálmán családjánál állítottak először karácsonyfát, a falu lakosságánál csak az első világháború után lett általános.

Mi lehetett a téli májusfák, később aztán a karácsonyfák felállításának és a karácsonyi ajándékozásnak eredeti célja, szerepe,

lélektani háttere? – vizsgálódik tovább Lukács László. Azoknak a fáknak, gallyaknak, amelyek még télen is zöldellnek, ezáltal dacolnak a növényvilág szempontjából halottnak vélt időszak pusztító hidegével, különös életerőt tulajdonít az európai néphit. Ha az örökzöld gallyakat, fákat felakasztják vagy felállítják a házban, erős életerejük a környezetre, a ház lakóira is átáramlik, bőséget, áldást eredményez, minden bajt elhárít.

A karácsonyi ajándékozás lélektani háttere pedig az ünnep évkezdet jellegével magyarázható. A jó kezdet jó előjel, ezért akikkel együtt élünk vagy hozzánk közel állnak, azok számára az évkezdés idején gondoskodni igyekszünk, jelképesen az ajándékokkal is, hogy az új évben semmijük ne hiányozzon.

A mindenki karácsonyfája kérdéskörre visszatérve a néprajzkutatótól megtudtuk, hogy Európa városait az első világháború után érte el ez az azóta is élő szokás (Oslo, 1919, Weimar 1924, Brünn 1924, Berlin 1933). Budapesten előbb a Rókus Kórháznál (az 1920-as évek végén), majd az 1930-as években a Magyar Nemzeti Múzeumnál állították fel először a mindenki karácsonyfáját. Jótékonysági cél is vezette állítóit: eszerint a szegényeknek, otthontalanoknak, idegenbe szakadtaknak, a városon átutazóknak is legyen egy közös, nagy karácsonyfája. Diadalútján minden földrészt meghódított.

Karácsonyfák Székesfehérváron

Székesfehérváron is már a két világháború közötti időszakban megjelent a mindenki karácsonyfája. A Székesfehérvári Friss Újság szerint 1930-ban a város három pontján gyulladtak ki gyertyái, melyből két helyszín fotográfiák által is ismert: az egykori Püspökkút és a Palotavárosi Otthon. Apró, színes égők világítottak rajta, tetejükön a betlehemi csillaggal. Alatta perselyt helyeztek el, amiben az önhibájukon kívül szegénysorba került emberek, családok számára gyűjtöttek.

Napjainkban a székesfehérvári hivatásos tűzoltók állítják fel a fát a Városház téren lévő karácsonyi vásárban. Az egyes városrészek (Feketehegy-Szárazrét, Palotaváros) is állítanak mindenki karácsonyfáját, rendeznek szabadtéri karácsonyfa-ünnepélyt és adventi gyertyagyújtást.

Karácsonyi jászol (betlehem), karácsonyfa és adventi koszorú: a Kárpát-medencében elképzelhetetlen a karácsony nélkülük – nem kerülhetjük meg semmiképpen Lukács László 2015-ben megjelent Szép karácsony szép zöld fája… című könyvét.

