Luca-napi várakozás a kézművesekkel

A járvány ellenére is szerveztek karácsonyi készülődést a Fehérvári Kézművesek Egyesületének tagjai. Persze, az érdeklődők online követhették, mi zajlik a Kézművesek Házában.

A karácsonyt megelőző adventi időszakban hagyomány a Fehérvári Kézművesek Egyesületénél, hogy egy-egy hétvégén programot csinálnak székhelyükön, a Rác utcai Kézművesek Házában. Ekkor az érdeklődők, a családok különböző kézműves technikákkal alkothatnak például karácsonyfadíszeket, süthetnek mézeskalácsot, és egyéb tevékenységekben merülhetnek el.

Idén – a járvány miatt – ez sem valósulhatott meg a szokásos módon, személyesen. A kézművesek azonban készültek. Szombaton – amint az a címlapon olvasható – Viza Attila önkormányzati képviselő jelenlétében feldíszítették a Rác utca karácsonyfáját, vasárnap, Luca napján pedig élő közvetítést adtak a Kézművesek Házából.

Délelőttől késő délutánig volt bábelőadás, meseolvasás, kézműveskedés, a Luca-napi szokásokról pedig Váczi Márk etnográfus beszélt a házigazda, Szenczi Jánosné Zsuzsa egyesületi elnök kérdéseire válaszolva. Megtudhattuk például: a december 13-ai Luca-nap Itáliából elterjedt kultusza szerint Szent Lúcia egy szűz vértanú volt, akit kegyetlenül megcsonkítottak (a másik változat szerint ő csonkította meg saját magát). E legenda alapján Lucát védőszentként, pozitív alakként tartjuk számon. Ám létezik a gonosz, a boszorkányos Luca is, aki olyan, mint egy démon, kifejezetten ártó lény tehát. A néphagyományban december 13-a asszonyi dologtiltó nap, különösen hegyes, éles szerszámmal – például tűvel – nem szabad dolgozni. S kötődnek jósló szokások is ehhez a naphoz. A kézműves hölgyeknek azért volt dolguk vasárnap, mivel többen mutattak be karácsonyfadísz-készítési technikákat, és meséltek is.