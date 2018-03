Az Árpád kori fémművesek tudása ma is elismerésre méltó

Az Árpád-kori fémművesség rejtelmeibe Lengyel Boglárka, a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti fémrestaurátora avatta be az érdeklődőket .

Az előadás érdekessége abban rejlett, hogy többek között olyan, mindenki által jól ismert tárgyak is új megvilágításba kerültek, amelyeket mindannyian jól ismerünk. Így szó volt a magyar koronázási ékszerek közül a koronáról, a palástról és az országalmáról is. Az új megvilágítás azt jelentette, hogy a tárgyakat az őket készítő ötvösök, kovácsok, bronzöntők és ónművesek szemszögéből, a készítés fogásait és rejtelmeit középpontba helyezve ismerhették meg az érdeklődők.

Az Árpád-korban dolgozó fémművesek munkájának emlékeit olyan tárgyak őrzik, mint például a cserépfúvókák, fogók, kalapácsok, ötvösszerszámok, és a kohók nyomai. Bár ezek közül a vasból készült tárgyak erősen megromlottak az idők folyamán a föld alatt, és a domboldalakba vájt, kohónak használt üregek sem túlságosan árulkodók, az ásatások során előkerült királyi, egyházi és használati tárgyaknak, valamint a kísérleti régészetnek köszönhetően mégis sokat elárulnak a régmúlt időkről.

Technikák akkor és most

Az ékszereket, pecsétnyomókat, pénzérméket, püspöki süvegeket, harangokat és olyan hétköznapi tárgyakat, mint az övcsatot vizsgálva kijelenthető, hogy a korai, sokszor kezdetleges eszközökkel is olyan bravúros technikai megoldásokat alkalmaztak a fémművesek a 11–14. században, amelyeknek ma is csodájára járnak szakemberek is. Ezek között számos olyan tárgy is van, amelyek elkészítésének apró fogásait a maiak nem ismerik, a tárgy egyes részleteit a modern technológiával sem sikerült tökéletesen leutánozni. Az egyik ilyen az úgynevezett Monomachos-korona, amely lemezből domborított, külső oldalán apró zománcképekkel. Ha már a technikánál tartunk, mint kiderült, abban az időben már tudtak aranyfüstöt – leheletvékony aranylemezt – kalapálni. Ugyancsak használták a dróthúzás technikáját, amely azt jelenti, hogy például az aranyszálat egyre kisebb lyukakon húzták át, amitől az egyre vékonyabb lett. Nem volt könnyű folyamat, hiszen húzás közben nem lehetett a műveletet megszakítani, hogy a szál ne törjön meg. Márpedig egy-egy szál nem néhány centiméter, hanem akár több tíz méter hosszú is volt. Aztán ott vannak a különböző drágakövek, amelyeket foglalatba helyezve rögzítettek koronákra, egyházi és királyi dísztárgyakra. A magyar Szent Koronán szalagos és karmos foglalatot is használtak. Ám az a tárgy, amelyen minden, abban a korban használt és ismert technikai tudás és fogás – higgyék el, számos ilyen volt – megfigyelhető, a Gizella-kereszt. Elkészítése nagy felkészültséget igényelt.

Érdemes még szót ejteni a fémfonalakról, amelyből a kor Európájában 60 fajtát különböztettek meg. Az érdekesség kedvéért most csak a magyar koronázási paláston használt aranyfonalról írnék, amelyből 16 kilométer hosszút használtak fel. Az aranyfonál 0,33 milliméter átmérőjű, selyembélfonál köré csavart aranyszálból – hajszálvékonyra húzott, hengerített szál – készült. Gondolják el, milyen vékony aranyszálat kellett készíteni ahhoz, hogy a kész fonál is csak 0,33 milliméter vastagságú legyen! Az aranyfonalat aztán nem ráhímezték a palástra, hanem leöltötték a textilre. További érdekesség, hogy ehhez a 16 kilométer aranyfonálhoz 2 kilogramm aranyat használtak, amelyből 48 kilométer drótot húztak.

Az előadó azt is kiemelte, fenti tárgyak esetében sok esetben összefolytak a mesterségek, hiszen egy kövekkel gazdagon díszített püspöki süveg elkészítése legalább annyira volt ötvös-, mint textilmunka.

Végül essék pár szó az alapanyagokról is. Kezdetben, ami aranynak látszott, az valóban aranyból is készült. Később azonban az ezüstöt aranyozták és a bronzot ezüstözték a látvány elérése érdekében. Ez nem csak a hétköznapi ékszerek, de a királyi és egyházi tárgyak esetében is megfigyelhető volt.