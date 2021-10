Léleksimogató, könnyed évadot ígér a csákvári Rátonyi Róbert Színház

A tavalyi bemutatkozó évad után újabb szezon kezdődik a Rátonyi Róbert Színházban, amely október 17-én tartja első előadását. A 2021–2022-es évad mottója a könnyed szórakozás.

Egy induló magánszínház egyik legnagyobb feladata a közönségteremtés, ám Csákváron már az első évadban kialakult az a mag, amely rendszeresen ott volt az előadásokon – hangzott el a hamarosan kezdődő új évad kapcsán tartott sajtótájékoztatón. Teremi Trixi, a társulat művészeti vezetője elmondta, az idei műsortervet jórészt a tavalyi tapasztalatokra alapozva állították össze, de a színpadra kerülő előadások kiválasztásában az is szempont volt, hogy az elmúlt nehéz időszak után, ami mindenkit megviselt, még könnyedebb, még léleksimogatóbb darabokat, operetteket, musicaleket és meséket mutassanak be a csákvári színpadon.

Ebben az évadban tizenegy előadást tartanak a Floriana Könyvtár és Közösségi Házban, ebből tíz zenés és egy prózai darab lesz. Újdonságként mesebalett is színre kerül: december 5-én a Pécsi Balett előadásában a Piroska és a farkast mutatják be. A szezon október 17-én Kállay Bori önálló estjével indul, és május végén a Vizipók, a Csodapók zenés mesejátékkal zárul. Idén is lesz premier: a La Fontaine, avagy a csodák éjszakája című zenés mesejátékot március 27-én mutatják be. Az operettek közül a Cigányszerelem továbbra is műsoron marad, mellette a magyar operettirodalom egyik legsikeresebb műve, a Mágnás Miska került be az évad műsorába. A sajtótájékoztatón azt is elárulták, hogy a címszerepet Kiss Zoltán alakítja majd, akinek régi szerepálma válik ezzel valóra.

A Rátonyi Színház saját előadásai mellett ebben az évadban is lesznek vendégelőadások. A József Attila Színház a Sóska és Sültkrumplival érkezik, a Mandala Dalszínház a Hyppolit, a lakájt mutatja be, míg a Veres1 Színház a Csoportterápia című zenés vígjátékot hozza el a csákvári közönségnek.

Január 8-ra tervezik az újévi koncertet, amely tavaly elmaradt (helyette tartották nyár végén az operettgálát), ám az ötlet megvalósításáról nem mondtak le, sőt az eseményből szeretnének hagyományt teremteni. Ahogy a művészeti vezető elmondta, igazi nagyzenekaros, pezsgős, hamisítatlan operaházi hangulatot terveznek. Nyárra is vannak tervek, ám erről egyelőre még nem árultak el részleteket.

Kszel Attila, a Győri Nemzeti Színház tagja, a La Fontaine, avagy a csodák éjszakája rendezője elmondta, a 7–77 éves korosztálynak szóló vígjátékkal egyik célja, hogy visszahozza a régi matinékat, ahol szülő és gyermeke együtt szereznek élményeket a színházban. A csákvári előadásban a tervek szerint helyi fiatalok is szerepet kapnak, ezért 10–20 éves csákváriak jelentkezését várják. Az ének- és tánctudás, valamint korábbi színpadi tapasztalat előny, de nem feltétel.