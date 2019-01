Lehet őket nem szeretni?! Tizenegyedik éve felé közelít a Sáregresi Népdalkör

Dobbantak a lábak és a szívek, amikor színpadra léptek a sáregresiek, regölyiek, ceceiek.

A nagy rohanásban most volt csak idő megünnepelni a tavaly áprilisi tizedik évfordulót. Már a tizenegyedik éve felé közeledik a Sáregresi Népdalkör. Vezetőjük, Tornócziné Bondor Csilla vezényelte le a szülinapi estet; mint egy nagy család, úgy mulattak a résztvevők. Itt voltak a távolabbi barátok, ismerősök is: a cecei Búzavirág Népdal Egyesület, a Regölyi Népdalkórus, valamint a betegség miatt a közönség soraiban helyet foglaló vajtai Őszirózsa Népdalkör tagjai is. Az énekekből megtudhattuk, milyen is a kanászélet, s mi lenne, ha én rózsa volnék…

A citerahangot több alkalommal basszus váltotta, hiszen – és ez a sáregresi dalkör egyik sajátossága! – a helyi erők számára a látvány, a tánc is fontos. A közönség pedig tapsolt, nevetett, jól érezte magát. A könnyfakasztó fényképes diavetítést a szülinaphoz illő torta követte – a sütemény mögött az összes meghívott vendég, valamint Hólik Ferencné Margit is megmutatkozott, aki legidősebb tagként kilenc éven át járta a táncot az egyesülettel. Ünnepségük a Télkergető nevet viselte. Nos, ha ők nem kergették el a telet, akkor senki…