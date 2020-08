Látható és tapintható élményt szerezhettek a gyerekek a Csók István Képtárban

Interaktív foglalkozás keretében ismerhették meg a táborozó gyerekek az avar kor történetét, kultúráját. Megismerhették Kerényt, a lovas harcost is.

Érdeklődő tekintetek pásztázták tegnap délelőtt a Csók István Képtár vándorkiállítását. A nemrég megnyílt A kagán lovasa – avagy egy avar páncélos lovas életre keltése című tárlatot 22 táborozó gyerek is szemügyre vehette – természetesen egy múzeumpedagógiai foglalkozás keretében. A gyermekek az érkezés után kaptak néhány percet, hogy önállóan is megtekintsék a kiállított darabokat. A legnagyobb érdeklődés természetesen azt a rekonstrukciót övezte, amely Kerényt, a lovas harcost és annak lovát ábrázolja. Sokak örömére nemcsak távolról szemlélhették a gyerekek a kiállított rekonstrukciót, hanem meg is érinthették azt, így még közelebb érezhették magukat a megelevenedő történelemhez.

– Kerényt a csontleletek alapján antropológusok építették fel. A fején volt egy sérülés, ami valószínűleg a harcnak köszönhető, azonban ez begyógyult, tehát nem ebbe halt bele. A csontvázon nincs arra utaló nyom, hogy mi okozhatta a halálát. Az arcrekonstrukcióján érdekesség a haj- és a szakállviselet, amit a korabeli ábrázolások és leírások alapján próbáltak bemutatni és élővé tenni a szakemberek – mesélte a lovas történetét Haraszti Zsigmond múzeumpedagógus. A két gyermekcsoport megismerhette az avarok eredetét, életmódját, harcmodorát és öltözködését is. Haraszti Zsigmond és Fiedler Zsuzsanna, a Szent István Király Múzeum múzeumpedagógusai kérdésekkel teli, interaktív előadás keretében mutatták be a tárlatot. A táborozók kezükbe vehették a korabeli harci felszerelések másolatait, így látható és tapintható élményekkel gazdagodhattak, emellett a kiállítás részét képező jurtát kívül-belül körbejárhatták.