KultúrKarantén: Nógrádi György könyvajánlata olvasóinknak

A karantén időszakára – vagy akár a későbbiekre is – meleg szívvel ajánlja többek között az amerikai elnök és az első női brit miniszterelnök egymáshoz fűződő kapcsolatának történetét bemutató kötetet Nógrádi György.

Kultúrkarantén sorozatunkban ezúttal Nógrádi György közgazdászt, kül- és biztonságpolitikai szakértőt kérdeztük arról, milyen műveket ajánlana a Fejér Megyei Hírlap és a feol.hu olvasóinak az otthon töltött időre. A biztonságpolitikai szakértő karanténban töltött mindennapjainak fontos részét képezi a külföldi hírek nyomon követése és az olvasás is. Szerencsésnek tartja magát, hiszen a munkája egyben a hobbija is. Mint mondta, abban a fantasztikus helyzetben vagyunk, hogy elképesztően sok jó könyv jelent meg az elmúlt hetekben-hónapokban, ezek közül szeretne néhány csodálatos művet ajánlani.

– Kül- és biztonságpolitikával foglalkozom, de nagyon szeretem a szépirodalmat, ám arra sajnos ritkán marad időm. Akinek van ideje, és ráér olvasni, annak ajánlanám életem egyik legjobb könyvét, ami Ahmet Davutoglu török miniszterelnök Stratégiai mélység című műve. Én másfél nap alatt ki szoktam olvasni egy háromszáz oldalas könyvet, de ezt a kötetet hetekig olvastam, mert ötoldalanként leteszi az ember, és elkezd gondolkodni azon, hogy mi a lényeg. A szerző leírja azt, hogy mit jelent a szocialista világrendszer felbomlása, illetve hogy mit jelent Törökországnak, hogy övé a Fekete- tenger leghosszabb partszakasza. Megjelenik a boszniai háború, ahol muzulmánokat mészárolnak, és elénk tárul a modern török kori nacionalizmus is. Ha van időnk olvasni, akkor ez remek választás lehet – ajánlja Nógrádi György. Nemrég jelent meg magyarul az amerikai elnök és az első női brit miniszterelnök egymáshoz fűződő viszonyát bemutató kötet, melynek szerzője Richard Aldous angol történész, életrajzíró.

– A Reagan és Thatcher – Egy különleges kapcsolat egy kiváló könyv, amely leírja az 1980-as évek meghatározó amerikai elnökének és a brit miniszterelnöknek az egymáshoz fűződő kapcsolatait, az ellentéteiket. Thatcher lentről jött, ő egy fűszeres lánya, aki rendkívül felkészült arra, hogy politikus legyen és Nagy-Britannia miniszterelnökévé váljon – mesélte a szakértő, aki hozzátette, a könyvből kiderül, hogy nagyon szeretik egymást, de az első mindig a nemzeti érdek. Mindemellett remek választás lehet az amerikai titkosszolgálat hírszerző műveleteinek hiteles történetét bemutató, Az FBI története című könyv. Tim Weiner kötetéből megtudjuk, hogy miért születik meg az FBI és milyen szerepe van John Edgar Hoovernek, aki élet-halál ura. Az amerikai elnökök közül volt olyan, aki napi kétszer- háromszor konzultált Hooverrel, és gyakorlatilag így alakították ki a politikájukat. Szakmájához hűen, utolsóként is egy roppant érdekes politikai vonatkozású kötetet ajánl Nógrádi. Két amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó – egy demokrata és egy republikánus – elkezdenek egymással beszélgetni.

Kettejük beszélgetése, amely az egész világról szól, az Amerika és a világ című kötet formájában tárul az érdeklődők elé. Kiderül az is, hogy a két politikus hogyan látja Európát, a Közel-Keletet, az uniót vagy éppen Oroszországot. Ezek mind olyan könyvek, amiket az ember nehezen olvas el munka mellett, de ha otthon van vagy otthon kell maradnia, akkor ezeket a műveket még karanténban olvasni is élvezet. A külpolitikai szakértő magyarokhoz intézett üzenetében úgy fogalmazott, túl kell lennünk a víruson. A történelemben számos példát fel lehet sorolni, több világjárvány is végigsöpört az emberiségen, ám ezen is túl kell lendülni, és törekedni kell egy sikeres és boldog Magyarország felépítésére. Nógrádi György jelenleg is igyekszik szakmájához hűen tájékoztatni az embereket a médián és videóüzeneteken keresztül egyaránt. A járvány lecsengését követően pedig ismét szeretné folytatni előadás-sorozatait, melyeket mindig nagy örömmel tart.