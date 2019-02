Különleges kerámiák a Károlyi-kastélyban

Józsa Judit kerámiaszobrász terrakotta kisplasztikáiból nyílt kiállítás a Károlyi-kastélyban. Az alkotások lenyűgözték a megnyitó közönségét.

Józsa Judit korondi fazekasdinasztia sarja, aki első kisplasztikáját 11 éves korában mintázta. Terrakotta kisplasztikái nem a hagyományos korongozással készülnek, hanem az általa kifejlesztett hajtogatással és mintázással. A felületkezelés, az úgynevezett archaikus patinázás is csak rá jellemző megoldás – derült ki Bába Szilvia, a Duna Palota operatív igazgatójának a verniszázson elmondott beszédéből. Témaválasztását alapvetően a nemzeti irányultság jelzi. Megmintázta például a honfoglaló vezéreket, a magyar nagyasszonyokat Emesétől Tóth Ilonáig, vagy éppenséggel nemzetünk jellegzetes táncait. Józsa Judit 1994-ben települt át az anyaországba. Eddig megközelítőleg háromszáz tárlata volt, műveit bemutatták Amerikában, Kanadában és Ausztráliában is. Számos kitüntetés birtokosa.

A fehérvárcsurgói kastélyban pénteken megnyílt kiállítása a Múzsák kertje címet viseli, és a magyar irodalom, azon belül is különösen a versek szeretetéről árulkodik. A Janus Pannonius, Petőfi , Radnóti, József Attila vagy Márai múzsája, múzsái mellett látható a művésznő két fontos, allegorikus alkotása is. Az egyik a Magyarország-Anyaország című kompozíció, ahol a hármas halmon ülő asszonyt gyermekei veszik körül. Minden gyermek egy-egy, Trianonnal elszakított országrészt testesít meg. A nőalak ölében a legkisebb, leginkább támogatásra szoruló gyermek ül, aki a csángókat személyesíti meg. Wass Albert múzsájaként mintázta meg az alkotó saját szülőföldjét, Erdélyt, egy nőalakot testesítve meg. A szobor talpazatába a művész beépítette, belekomponálta Erdély természeti kincseit is.

– Józsa Judit alkotásaival nemcsak esztétikai élményt nyújt, hanem egyúttal történelmet, művelődéstörténetet, asszociációs látást is kínál a nézőknek – fogalmazott Bába Szilvia. A megnyitót Major István gordonkaművész játéka tette még emlékezetesebbé.

Az alkotónak jövő pénteken, azaz február 8-án 17 órakor Fehérváron, a Szent István Művelődési Házban nyílik meg „Mária, a magyarok Boldogasszonya” című kiállítása. A fehérvárcsurgói tárlat pedig február 10-ig látható.