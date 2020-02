KULCS, avagy egy Kulturális Utazás Lélekemelő Csodákkal

A Duna-parti község régóta népszerű kirándulócélpont, a kikapcsolódás ideális helyszíne. Az elmúlt évtizedekben azonban az alkalmi kiruccanók mellett egyre nő a betelepülők száma.

A dinamikusan gyarapodó község ennek megfelelően a növekedés új kihívásaival néz szembe. Örvendetesen nő a gyermekek száma, de nekik óvoda és iskola is kell. E téren biztató fejlemény, hogy egymilliárdos iskolafejlesztési projekt áll előkészítés alatt.

Ugyanakkor az ingatlanfejlesztés szintén kihívás, hiszen a település fokozatosan kinövi belső területeit. A közintézmények, hely hiányában, nem bővíthetők végtelenül. A községnek így terjeszkednie kell. Gőzerővel zajlik továbbá az út- és csatornafejlesztés is a településen, amely szintén nem egyszerű feladat. Ráadásul a szennyvízhálózat fejlesztése, tekintettel arra, hogy a több települést is fogadó rákötési pont Kulcs területén kívül található, regionális ügy, amely környezetvédelmi szempontból is kiemelt fontosságú.

Az önkormányzat honlapján elérhető szennyvízhálózat fejlesztési terve részletesen tartalmazza az összességében két esztendősre tervezett beruházás egyes lépéseit. Ebből kitűnik, hogy bár az üzembe helyezés 2020. októberi céldátuma még odébb van, a községen belüli földmunkák már javarészt befejeződtek. Az utak aszfaltozása, a csatornafedelek kialakítása is megtörtént, ugyanakkor sok helyütt lehet még szükség pótlólagos, kiegészítő vagy garanciális munkálatokra.

Kulcs természeti kincse a Duna, amely ugyanakkor – a maga módján – közlekedési és turisztikai bevételszerző „eszköz” is lehet a helybeliek kezében. Ám mivel uniós országokat köt össze a folyó, uniós projekt célozza közlekedési és turisztikai fejlesztését is.

Ezügyben tavaly novemberben Kulcs polgármestere, Jobb Gyula és a Kulcsi Hajóállomás vezetője, Lukács János Duna-konferencián vettek részt. Itt, mint arról a Kulcsi Krónika is tudósított, szóba kerültek a községet közvetlenül érintő, a kulcsi gázlóhoz kapcsolódó fejlesztések. Ez újra alapot ad a reménynek, hogy a hajózhatóság javításával a kikötő visszaállítása megtörténhet.

Kulcs hagyományos értékei közé tartoznak továbbá rendezvényei. A Kulcsi Hajóállomás területén megtartott hangulatos, nyári jazzestek vagy az Aranykulcs Fesztivál. Ez utóbbit, amelyet Molnárné Lukács Anita hívott életre annak idején, sokáig a Duna-parti Kapolcs névvel illették. Az ipar-, a képző- és az előadóművészet számos ágát is vonzó kulcsi forgatag később, források hiányában, egy időre feledésbe merült. 2019 nyarán azonban, a folytatás ígéretével visszatért, hogy fölelevenítse a betűszót: K. U. L. CS., azaz Kulturális Utazás Lélekemelő Csodákkal. Kerestük a szervezőket, hogy érdeklődjünk az Aranykulcs Fesztivál 2020-as teveiről, de ők egyelőre nem kívántak tájékoztatást adni. Reméljük, ez nem azt jelenti, hogy a rendezvény – támogatás hiányában – ismét visszahull a feledésbe.