Kubik Anna a tábor utáni napokat a Koronázási Ünnepi Játékok próbáinak szenteli majd

„Ez a szomszéd ország is titkolt zavarba hoz, / Váradra indulok, s megérkezem Oradeára”, fogalmaz Ágh István, a Hitel főmunkatársa, a Nemzet művésze Magyarok! Merre vagytok? című írásában.

Holott megannyi magyar él szerte Magyarország jelenlegi határain túl is: egy részük Csíkcsomortánban gyűlt most össze, hogy az idei Székelyföldi Varga Sándor Verstábor részeseiként a versekkel mutassák meg erejüket.

– A tábor július 26-án kezdődött és egészen augusztus 4-ig tart – határozta meg az időintervallumot Kubik Anna Kossuth-díjas színművész, „mentor”, aki a tábor utáni napokat a Koronázási Ünnepi Játékok próbáinak szenteli majd.

– Az idei verstáborban a szülőföld a téma. A részt vevő fiatalokat arra kértük, hozzanak magukkal egy, a témába illeszkedő verset. A közös előadásra Ágh István Nagyváradról, a Partiumról szóló versét szemeltük ki – tudtuk meg a színművésztől, aki mintegy negyven gyermekkel és további mentorokkal közösen táborozik Csíkban.

– Külön öröm, hogy ilyenkor a székesfehérvári gyermekek is velünk vannak. Ők bizonyított versmondók már. Az pedig, hogy van utánpótlás, részben a városvezetésnek is köszönhető, hiszen komolyan veszik a tehetséggondozást: a gyermekek felléphetnek, rendezvényeken foglalkoztatják őket, vagyis a fiatalokat megismerheti a város. Ráadásul egy ilyen, nem feltétlenül divatos műfaj életben tartásával – vallja Kubik Anna. Hozzátette: – Bámulatra méltó, ahogyan ezek a fiatalok dolgoznak, s hogy ebben a korban verseket keresnek, tanulnak. Az, hogy egy vers megérjen az emberben, hosszú folyamat, komoly munka eredménye.

A színművész elmondása szerint a táborozókat érkezésükkor régi ismerősként, kürtőskaláccsal, üdítővel fogadják a helyiek. Óriási élmény a hegyek látványa és az is, hogy mindenki magyarul beszél.

– Katarzisban sincs hiány: akár a Nyergestetőre, akár az ezeréves határhoz érünk el, a fiatalok megérzik, hogy magyarok, hogy a lelkük nagy – fűzte hozzá Kubik Anna.