Közösségi tér kialakítására törekednek Zámolyon

Falusi környezetbe költöztek a Kákics Együttes táncházai, amelyeknek két hete már a helyi művelődési ház adott otthont. Első alkalommal moldvai táncok, énekek kerültek terítékre. Szombaton pedig gyimesi táncházat tartottak.

– Az új közegben nemcsak „szimpla” táncházat szeretnénk havonta tartani, hanem egyfajta közösségi tér kialakítására törekszünk, amelyben a zenén túl az énektanítás, a mese, egy-egy táj népviselete, szokásai, sőt adott esetben ételei is helyet kapnak majd. Az estek alatt egy finom pohár bor mellett beszélgetni is lehet. Ezért mindenkit várunk: gyerekeket, felnőtteket, fiatalokat és idősebbeket egyaránt – mondta az együttes vezetője, Tárnok Ákos, aki maga is Zámolyon él, és azt is hozzátette, örülnének neki, ha a helyiek mellett a környező településekről – Gántról, Csákvárról, Csákberényből és Fehérvárról – is lennének rendszeres résztvevői a programoknak.

Az elmúlt hétvégére máris egy háromnapos gyimesi tánckurzust álmodtak Zámolyra, ám végül a súlyosbodó romániai járványhelyzet miatt a két, Gyimesközéplokról várt oktató sajnos nem jöhetett. Hogy mégse maradjanak zene és tánc nélkül azok, akik lelkesen készültek az eseményre, a szombat délutáni gyermek-, illetve utána a felnőtt-táncházat megtartották. A hangulatra ezúttal sem lehetett panasz.