Közös pénzből adományt adtak a sáregresiek

Egy ilyen kis településen, mint Sáregres – mintegy hatszázkilencvenen lakják! – több mint hatszázezer forint gyűlt össze nemes célokra rövid idő alatt. Konkretizáljuk: ehhez az összeghez két nap kellett!

A 2019-es év végén teljes Fejér megye is megmozdult az SMA II-vel diagnosztizált enyingi kisfiúért, Hosszú Leventéért. Ismeretes, a történet jó véget ért: a gyermek családjának sikerült összegyűjtenie a szükséges 700 millió forintot, a kisfiú kezelése pedig már el is kezdődött. Nos, amikor még csak vágyott volt a horribilis összeg, a sáregresiek is jótékonysági rendezvényt szerveztek: egy napon belül sütivásárt tartottak, és futásra invitálták a segíteni kész helyieket. Az így összegyűlt pénzt rögvest felajánlották a családnak – ám az édesanya tájékoztatta a szervezőket, hogy mivel időközben elérték a 700 milliós határt, köszönik, de a felkínált segítséggel lehetőség szerint mást támogassanak – értesültünk Albertné Tiringer Mária polgármestertől.

Így választottak ki két „szervezetet” a sáregresiek: általuk 311 ezer forint érkezik a közeljövőben a Fiatal Családosok Klubjához (Ficsak), akik egy speciális nyitott inkubátor vásárlását tervezik, valamint ugyanekkora összeget utalnak a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház gyermekosztályának alapítványához is, akik pedig egy speciális szűrőberendezés beszerzését tervezik.

Az átutalás folyamatban van, a teljes igazsághoz pedig hozzátartozik: egy korábbi esemény összege is a felajánlás részét képezi. Emlékezhetnek, a 2018-as adventi vásárt első ízben rendezték meg a településen, onnan is csurrant-cseppent bevétel az önkormányzathoz. A pénz sorsáról a helyiek döntöttek: mivel elmondásuk szerint a sáregresi gyermekek a pályázatokból mindent megkapnak, úgy határoztak, hogy az önkormányzatot bízzák meg az összeg jótékony célokra fordításával.