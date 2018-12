Közös drukk az albásokért!

December 7-én, pénteken este 19.30-tól ismét lehet izgulni az Alba Regia Táncegyüttesért, mivel a csoport már a Fölszállott a páva című népzenei és néptáncos tehetségkutató középdöntőjében szerepel.

Az albások az elődöntőből a zsűri szabadkártyájával jutottak tovább, most viszont azt szeretnék elérni, hogy sok közönségszavazatot kapjanak, s vagy azokkal, vagy ismét a zsűrinek köszönhetően jussanak be a döntőbe. Ezért meg is tesznek mindent. Azon túl ugyanis, hogy újabb produkcióval, magyarózdi táncokkal készülnek, kreatív, humoros videókkal, üzenetekkel hívják föl magukra a figyelmet a közösségi oldalakon.

A fehérváriak, illetve a Fejér megyeiek most igazán összefoghatnak egy szimpatikus, értékes tudást közvetítő csapatért, s a műsor, a fellépés közben szavazhatnak rájuk. A középdöntőt a Városház téren kivetítőn is követhetjük. Voksolni sms-ben és mobil applikáción keresztül lehet, az együttes kódja a 01-es.

