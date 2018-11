Közéleti találkozás Jeszenszky Zsolttal

Hosszú idő elteltével csütörtökön ismét feléledt a Fehérvári közéleti találkozások nevű rendezvénysorozat, amelynek keretében Vargha Tamás országgyűlési képviselő ezúttal Jeszenszky Zsolttal beszélgetett.

– Nincsen mondanivalójuk, sem jövő- vagy jelenképük, sem ügyes, tartalmas programjaik – válaszolt tömören Jeszenszky Vargha Tamás azon kérdésére, ő hogyan látja az ellenzéket. Majd hozzátette: – Éppen ezért performanszokat adnak elő, zászlót égetnek vagy báboznak. Ne értsenek félre, én is azt szeretném, ha lazítanánk a merev közéleti gondolkodáson, de az akciók mellé kell a megfelelő komolyság is a mindennapokban. Ez hiányzik az ellenzék megmozdulásai mellől.

Jeszenszky úgy érzi, jelenleg nincsen ellenzék, amely bár egy darabig kényelmes állapot lehet a kormányzó párt számára, de ez másrészről sok veszélyt is rejteget. Például olyan helyről érkezhet támadás, ahonnan nem számítanak rá, valamint a homogén közegben tartózkodók előbb-utóbb belülről is elkezdhetik „egymást megnyirbálni”. Véleménye szerint nem kellene, hogy a jobboldali gondolkodóknak a baloldali emberek csakis az ördögöt és az ördögi gondolatokat jelentsék, hiszen ott is megjelennek jó ötletek. Ezért is gondolja úgy, hogy kell az erős ellenzék, ahonnan sok ötlet érkezhet, és amelynek köszönhetően sok szempontot, véleményt lehet ütköztetni egymással.

A politikai témákon túl a vendég spanyolországi zarándokútjáról, az El Caminóról, valamint – részint a politikai vonalhoz kapcsolódva – édesapjához, Jeszenszky Géza egykori külügyminiszterhez való viszonyulásáról is beszélt. A Fejér Megyei Művelődési Központban helyet kapó rendezvényen a hallgatóság kérdezhetett is az Echo TVből és a Hír TV-ből ismert Jeszenszky Zsolttól.

