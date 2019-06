Könyvnapok és (vagy) könyvhét (?)

Beütöm a keresőbe, hogy „Ünnepi könyvhét, Székesfehérvár, 2019”, és nem találok semmilyen információt. Pedig június 13-án megkezdődik a jubileumi, 90. Ünnepi Könyvhét Magyarországon.

Az elmúlt években, évtizedekben nálunk is kiemelt kulturális eseménynek számítottak ezek a napok. Hogy csak egy példát említsek: hat esztendővel ezelőtt az országos megnyitóra is itt, Székesfehérváron került sor.

A könyvek kivonultak az utcákra, terekre, színes kavalkád jellemezte az irodalom ünnepét. Ahogy ezt Supka Géza annak idején megálmodta. S már hallom is, hogy most a megyeszékhelyen zajlanak a Fehérvári Ünnepi Könyvnapok eseményei május 30-tól június 6-ig. Számos értékes programmal, könyvbemutatókkal, irodalmi estekkel. Így van, és például kinek lenne kifogása a Kaláka együttes vagy Lackfi János jelenléte ellen? A magamfajta irodalombarátnak minden ilyesfajta esemény örömet jelent. Más kérdés, hogy ehhez az újszerű kezdeményezéshez sem társult az idén könyvsátor vagy egyéb szabadtéri program.

És az is más kérdés, hogy – sajnos – a jóval nagyobb hagyománnyal rendelkező Könyvhét előtt vagyunk néhány nappal, és ama bizonyos 90. évfordulóról alig hallani. Kár. Kár, hogy az egyik esemény – finoman szólva – kioltja a másikat. Az persze jó, hogy egyre több ilyesfajta eseménynek örülhetünk. Például a Fehérvári Irodalmi Napoknak vagy a határon túli magyar írók és költők hagyományos találkozóinak. Az évközi, számos irodalmi estről nem is beszélve.

Sokakkal beszéltem az elmúlt napokban arról, hogy nincs minden rendben. Főként arról, amit az imént emlegettem. Arról, hogy szomorú lenne egy ilyen értékes és nagy hagyományokkal rendelkező könyvünnepet eltüntetni. Egy biztos, legalábbis számomra: néhány nap különbséggel nem szerencsés hasonló programokat szervezni. És itt teszem közzé, hogy három, a jelenleg is folyó könyvnapoktól független eseményre a könyvhéten is sor kerül. A Vörösmarty Társaság termében június 11-én mutatjuk be Serfőző Simon összegyűjtött verseiből összeállított kötetét, 13-án pedig Zilahy L. Ágnes kisregényét. 17-én a Királykúton a lendvai Bence Lajos, az idén József Attila-díjjal kitüntetett költő és író lesz a vendégünk. Ugyancsak a kortárs irodalom népszerűsítésének a jegyében.