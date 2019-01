Könyvek között szóltak szombaton Horváth Irma dalai Fehérváron

Sok-sok család vett részt a szombati rendhagyó Ringatón a Vörösmarty Mihály Könyvtárban.

Az olvasóteremben már alig volt hely a későn érkezők kabátjának, annyi felnőtt és csemete jött össze Horváth Irma foglalkozására.

Ezúttal családi évköszöntő Ringatón lehetett együtt mondókázni, énekelni, a szervezőknek köszönhetően ingyen. A könyvtár szívesen adott helyet a rendezvénynek, amelyre most még többen tudtak elmenni, mint a hétköznap tartott foglalkozásokra. A cél alapvetően ez volt: bevonni az édesapákat, a nagyszülőket is, hiszen jellemzően az édesanyák járnak ringatózni a babákkal és a kisgyermekekkel.

A könyvekkel teli polcok között szóltak most az ismert népdalok: „Tavaszi szél vizet áraszt…”, Hej, Dunáról fúj a szél…” s a kedves mondókák. Irma körül sok-sok pici sündörgött, többen a gitárját vették célba. Azok a családok, amelyek még bírták, a jó félórás foglalkozás végén körülnézhettek, és akár be is iratkozhattak a könyvtárba.