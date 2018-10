Délvidéki koncertkörúton járt a Primavera kórus

A székesfehérvári Primavera Kórus hagyománya, hogy kapcsolatokat épít és ápol határon túli énekes együttesekkel. Idén a Vajdaság városaiba látogattak.

Szabadkára a Pro Musica Kamarakórus meghívására érkeztek. Közös hangversenyüket a remek akusztikájú barokk Avilai Szent Teréz székesegyházban tartották. A két együttes karnagya, Horányi Ottilia és Csikós Krisztina, aki egyben a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségnek is munkatársa, míves műsort állított össze. Jövőre a szabadkai kamarakórus lesz a Primavera vendége Székesfehérváron.

Kelebián a széles összefogással megépített Márton Áron Közösségi Ház felszentelésére a Primavera Kórus is meghívást kapott a kórusvezetőként, zenekari dirigensként és a bácskai ízek mesterszakácsaként is közismert kelebiai plébánostól, Paskó Csabától. A püspöki szentmisén a fehérvári kórus, a liturgiához illeszkedve, Kodály kórusműveinek ihletett tolmácsolásával kérte az áldást a délvidéki magyarság új közösségi házára.

A koncertkörút újabb állomásaként a Tisza-parti Zenta következett. Idén itt, az új Kis Szent Teréz templomban rendezték meg a Vajdasági Magyar Kórusok XIX. Találkozóját, amire vendégfellépőként a Primavera Kórus is meghívást kapott a szervező Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségtől és Czeglédi Rudolftól, Zenta község polgármesterétől. Az évek során mára a részt vevő kórusok száma tizenkettőre, a dalosoké 300 fölé emelkedett. Ez alkalomra is kortárs vajdasági zeneszerző írt darabot, amely a Kóruspódiumot záró közös éneklés alkalmával került bemutatásra. Miklós Réka ifjú zentai karnagy Dsida Jenő szenvedélyes versére írt műve, a Kis Szent Teréz Himnusz ősbemutatója a közönségnek és az énekeseknek is a rendezvény legünnepélyesebb pillanataként marad emlékezetes.