Kőbe zárt üzenetek: kultúrpolitikai és művészeti eszmecsere a köztéri alkotásokról

A köztéri alkotások – mint kultúrpolitikai, történelmi és természeti üzenetek – létjogosultságáról szólt szerdán a MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület és a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola konferenciája a kápolnásnyéki Halász Gedeon Eseményközpontban.

A köztéri alkotások jelentősége nem csak esztétikai és történelmi oldalról közelíthető meg: a természethez való viszonyuk alapján épp úgy, mint mondjuk létezésük megkérdőjelezhetősége szempontjából is. Ez utóbbira L. Simon László világított rá a Köztéri műterem című konferencián: a kommunista korszellem mindent eltiporni, eltörölni vágyó attitűdje áll szemben a rendszerváltás felfogásával, amelyben – a megfelelő közegben – helyet kapnak még a Lenin szobrok is. Vagyis – mutatott rá a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója -, a köztéri alkotásoknak esztétikai értékét – az alkotót – akkor is lehet becsülni, ha az alkotás üzenetével nem értenek egyet. Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, az MDF egyik alapítója maga is erre gondolt, amikor előadásában arról beszélt: a rendszerváltásra készülvén azért nem robbantották fel, azért nem rombolták le, hanem csomagolták be és címezték meg a nemkívánatos köztéri szobrokat, hogy a frissen alakuló szellemi felfogáshoz ne tapadhasson az agresszió üzenete.

Izgalmas előadást hozott a konferenciára a Magyar Képzőművészeti Egyetem új rektora is: Erőss István grafikusművész a köztéri alkotások és a természet kontextusát emelte ki a világ minden tájáról hozott példákkal. A mulandóságot, mint a természetművészet egyik fő aspektusát emelte ki mondandójában. Az elmúlt évtizedek egyik elismert képzőművészeti válfajává nőtte ki magát ugyanis a természetművészet, melynek alkotásai a környezeti viszontagságoknak köszönhetően válnak gyorsan semmivé. Ám a természet munkájának ebben a tekintetben egészen más üzenete van, mint a kommunisták földbe döngölési kényszerének: míg az előbbi visszaad valamit a természetnek, addig a másik mindent eltipor.