Kitolódott, de nem feledett nadapi gyermeknap

Ötven kilogramm per kosár. Nem levendula- vagy más jellegű szüret volt ez: a tárolóba gyermekek huppanhattak!

Az idei tavasz mindenkinek, így a Nadapi Karitatív Csoport Egyesület tagjainak is mást hozott a tervezetthez képest.

– Rendszerint három nagy programot rendezünk meg minden évben. Az egyik a szeptemberi, Palermói Szent Rozália ünnepéhez kapcsolódó búcsú, a másik a decemberi adventi „kavalkád”, a harmadik pedig a májusi gyermeknap. Most ez utóbbit pótoltuk, mert bár az időből kicsúsztunk, tudjuk, hogy ez a rendezvény a gyermekek, családok számára sokat jelent – tudtuk meg a helyszínt adó Palermói Szent Rozália Plébánia udvarában Dömsödi Balázs egyesületi elnöktől.

Kicsit a majális hangulatát is elhozták a megjelenteknek: egy nagy kondérban virsli főtt, az asztal másik sarkában szörppel teli üvegek sorakoztak, odébb pedig alkoholt – jelesül pázmándi borokat – is fogyaszthattak az arra szomjazók. S ha mindez nem lett volna elég, más programot is találhattak maguknak a területre érkezők.

Délelőtt a Szép Ernő Színház Bohócvarázs című interaktív műsorát követhették nyomon a gyermekek, délután pedig sorra futkározhattak a nagy terület különböző helyszínei között. Az egyik sarokban lovagolhattak, a másikban terepfutásban próbálhatták ki magukat, arrébb kosárring­lispílben pöröghettek be, amellett hűsítő fagylaltokat vásárolhattak, de később a velencei tűzoltók piros „járgányát” is megcsodálhatták. A programok között családi szentmise és szintén többeknek szóló, interaktív vetélkedő is szerepelt.