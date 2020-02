Kilincscica veterán Ikaruson utazik Fehérvárra

Iváncsics Zsolt, a jótékony sportember, immár öt éve kötődik szorosan Székesfehérvárhoz. Szabados Melindával, a Kilincscica című mese szerzőjével és a budapesti Hahota Gyermek Színházzal közösen varázsolják el március 6-án a gyerekeket.

– A rendezvény szervezése kapcsán merült fel az ötlet, hogy mi lenne, ha házhoz vinnénk a mesét? Melinda ismerte a Hahota Gyermek Színházat, és egy 1960-as, működőképes Ikarus tulajdonosait is, Kilincscicának tehát saját, nem akármilyen busza van. Szűcs Balázzsal, a színház társulatszervezőjével határozott célunk az ország legkisebb pontjára is elvinni a mesék birodalmát – nyilatkozta a Fejér Megyei Hírlap Iváncsics Zsolt.

– Azt szeretnénk, ha a gyerekek egy olyan világot láthatnának, ahol megvalósulhatnak az álmaik. A március 6-i székesfehérvári eseményre a Brémai muzsikusokkal készülünk, és azért esett a választás erre, mert ahogy az állatok egymásra találnak, majd új életet kezdenek, tökéletesen bemutatják ezt a gondolatot. Szeretnénk a gyerekeket is bevonni az előadásba, a színdarabot ők fogják a színpadra varázsolni egy foszforeszkáló varázspálca segítségével. Emellett a Nagy Bence-vezette jelmezbe öltözött gólyalábasokkal és a Kilincscica busszal is találkozhatnak – tudtuk meg Szűcs Balázstól társulatszervezőtől, ezt a gondolatmenetet pedig Mészáros Laura színész is folytatta. – Kilincscica meséje számomra valamit megnyit. Ezen a rendezvényen Kilincscica a mesékbe vezető kaput fogja megnyitni, és a busz, mint egy varázslatos utazásra alkalmas eszköz, elrepít mindenkit ebbe a világba.

A nézők között ott lesz az Arany János EGYMI, Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Iskolájának 50 tanulója, a zalagyömörői Tóth Kornél, aki korábban már két jótékonysági darabon is részt vett Fehérváron, valamint két beteg kisfiú a devecseri Fanni házból, akiket januárban tolt egy futóversenyen Zsolt. Kornél és társai pedig egy meglepetéssel is készülnek, melynek gyökerei a múltba nyúlnak vissza.

A színdarab után a gyerekeknek lehetősége lesz a színészekkel együtt egy körre elmennie a veterán busszal. Az ingyenes eseményre március 6-án, délelőtt 10 órától kerül sor A Szabadművelődés Házában.