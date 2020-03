Kilincscica a Brémai muzsikusokkal és egy veterán Ikarus busszal repítette a gyerekeket a mesék világába

Pénteken délelőtt gólyalábasok, a Brémai muzsikusok és egy különleges Ikarus busz várta a gyerekeket az A Szabadművelődés Házában, Székesfehérvárra érkezett a Házhoz visszük a mesét-projekt.

Esős nap volt, szöges ellentéte annak, amit egy vidám, gyermekeket megcélzó eseményhez elképzelnénk, ám ez a borongós hangulat abban a pillanatban megszűnt, ahogy az ember belépett a gyerekzsivajtól hangos aulába. Ott két gólyalábas figura alakja bontakozott ki. A Nagy Bence-vezette Kedvcsinálók a Hahota Gyermek Színház műsora előtt hol magasba emelték a gyerekeket, hol játékos feladatokkal szórakoztatták őket, ám egy nagyon fontos megbízásuk is volt: ők adták át azokat a sötétben világító varázspálcákat, melyekkel a gyerekek a színpadra varázsolták a Brémai muzsikusokat.

De miért pont őket? Erre a kérdésre Szűcs Balázstól társulatszervezőtől kaptuk meg a választ:

Azt szeretnénk, ha a gyerekek egy olyan világot láthatnának, ahol megvalósulhatnak az álmaik. Azért esett a választás erre a darabra, mert ahogy az állatok egymásra találnak, majd új életet kezdenek, tökéletesen bemutatják ezt a gondolatot

Váratlan ajándék

Mielőtt a darabra sor kerülhetett, Iváncsics Zsolt, a magyar Forrest Gump köszöntötte a színháztermet csordultig megtöltő közönséget, köztük az Arany János EGYMI, Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Iskolájának 50 tanulóját és állami gondozott gyermekeket is. A nyitó szavak végén a devecseri Fanni Ház két gondozottja, a zalagyömörői Tóth Kornél és Bittman Bálint egy saját kézzel készült, Videoton címeres meglepetés festményt nyújtottak át a piros-kék mezes csapat válogatott futballistájának, Tiber Lászlónak, ezzel kifejezve hálájukat a sok segítségért és szeretetért, amit Tibertől kaptak. A megajándékozott kissé elérzékenyülve vette át a gyönyörű, vászonra készült alkotást. Tiber László a feol.hu kérdésére elmondta, hosszú ideje kapcsolatban van a sérült gyerekekkel, saját, betegen született lányán keresztül személyesen is megtapasztalta, hogy micsoda törődésre és szeretetre van szüksége ezeknek a gyermekeknek. Hozzátette, nagyjából 8-10 éve kapott az EGYMI igazgatónőjétől egy felkérést, hogy heti egy alkalommal foglalkozzon a sportot kedvelő fiatalokkal. Ez azóta is tart, Tiber László minden hétfőn a szívében lakozó szeretettel gondoskodik ezekről a gyerekekről: hol a Vidi pályára viszi őket, hol egyéb helyekre, akárhogy is, mindig arra törekszik, hogy színesebbé tegye az életüket. Munkáját két évvel ezelőtt az iskola évzáró ünnepélyen tiszteletbeli gyógypedagógusi diplomával is honorálták.

Ez aztán a kórus!

A megható percek után aztán Kilincscica „anyukája”, Szabados Melinda és Berki Lilla népdaltanár lépett a porondra, akik rögtön meg is mozgatták a közönséget: nyávogással, dorombolással, és mérges macskafújással egy macskakórust hoztak létre a gyerekek legnagyobb örömére. Ezt követően aztán előkerült a citera is, és az egész terem a Cirmos cica haj című dalocska szövegétől zengett.

Emlékeznek még az írás elején említett varázspálcákra? A rögtönzött koncert után elő is kerültek, a gyerekek ügyes varázslatának köszönhetően kinyílt az ajtó a mesék birodalmába, színpadra lépett a szamár (Berecz György), a kutya (Szűcs Balázs), a macska (Mészáros Laura) és a kakas (Tóth Zoltán) bandája, akik bő egy órán keresztül, a gyerekeket is bevonva szórakoztatták közönségüket. Különösen kedves volt nézni, ahogy az apróságok nem egyszer figyelmeztették a színészeket a díszlet egy-egy pontján felbukkanó „jossz emberekre”, ők pedig minden ilyen felszólalásra rögtön reagáltak is.

A kézzel festett díszlet között az élő szereplős és a bábszínház elemei keveredtek, olyan zenei felhozatallal, amit ritkán látni egy kifejezetten gyerekeket megcélzó darabban: az alkotók saját zenével és dalszöveggel készültek, melyek nagyon széles műfajokon belül mozogtak, így hallhattunk reggae, sanzon, és komolyzenei darabokat is. A sminkek és a jelmezek is abszolút magas minőséget képviseltek, összességében elmondható a darabról, hogy nem csak a kicsik érezték jól magukat a műsor alatt.

Utazás a hősökkel

A varázslat a színdarab után is folytatódott, ugyanis mire a Brémai muzsikusok meghódították a házat (és a szíveket), egy 1960-ban készült Ikarus busz is érkezett az épület elé, melynek fedélzetén a gyerekeknek lehetőségük volt együtt utazni a mesében megismert hősökkel is.