Kiállítása nyílt Sasvári János Lászlónak

Sasvári János László kő- és fafaragó két éve a Palotaváros lakója. Elismert, köztiszteletben álló alkotó és közszereplő a Velencei-tó térségében, ahol ötven éven át élt. Munkái – melyek most a Tolnai utcai könyvtárban láthatók – a természet szeretetéről, az anyag gondos, értő kiteljesítéséről szólnak.

Sasvári János László kő- és fafaragó keze alatt születtek azok a fából készült alkotások, melyek a Tolnai utcai könyvtárban kaptak helyet a kötetek között. A szellemi alkotások között a gondolatok, érzelmek és emlékek eme fizikai megvalósulása különleges és izgalmas távlatokat nyit a könyvtári szemlélődő számára. A faszobrász műveiből rendezett kiállítást hétfőn nyitotta meg Farkas László, a Palotaváros önkormányzati képviselője. Vaddisznó, nyúl, kondáskürt, juhász, sótartó vagy éppen Lehel kürtjének utánzata mellett Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály és Petőfi Sándor fába álmodott portréja is látható a tárlaton. Kevesen tudják, de az alkotó immáron két esztendeje a palotavárosi Sütő utca lakója.

– Kápolnásnyékről költöztem ide, ahol ötven éven át dolgoztam és alkottam – mondja a művész. – Odahaza jól éreztem magam, és hát ötven évnek háttere is van, jó pár munka maradt ott a hátam mögött – meséli, s kibontakozik mondandójából a történet, amiért ő ide került: mert hát a komfort hozta a nyolcvan feletti alkotót a nagyvárosba.

Farkas László, a Palotaváros önkormányzati képviselője hamar rájött, micsoda szellem és értékes személyiség költözött a körzetébe, így el is döntötte: könyvet ír róla. Ennek eredményeként kezdett gyűjtésbe az alkotóról, kinek életpályájába engedett betekintést a megnyitón köszöntőjében:

– Sasvári János a Vértes erdeiben került közel a természethez. A fenyők, virágok, kősziklák közelében nőtt fel, és tökéletesen értette őket. A fának lelke van és titka. A jó mester ezt kitudakolja, egyességet köt a fával, és már nevet is ad elképzeléseinek. Érvényesülni hagyja a fa anyagát, ereinek, színeinek, felületének szépségét… – mondta, és szóba hozta a palotavárosiak számára készült faragását is.

– Utolsó munkáját, a cserkészmozgalomnak állított emléket a Sütő utca 40. lépcsőháza elé készítette el, melyet 2019 augusztusában avattunk és szenteltünk fel.