Kétszer mondja, hogy ne feledd! – Ady Endre költészetéről

Az idén száz éve eltávozott Ady Endre költészete volt a témája a csütörtökön tartott előadásnak. A Tarsoly Ifjúsági Egyesület Közéleti Klubjában Sipos András beszélgetett Bakonyi Istvánnal.

Sipos András elmondta, hogy ez a harmadik előadás ebben az évben. Korábban az egészségügy volt a téma, amelyre lényegesen kevesebben voltak kíváncsiak, mint a kortárs író, Bakonyi beszámolójára, aki felidézte a nagy költő életét, korát, munkáját, illetve korai halálát.

Bakonyi István bevezetésül magáról, életéről, szakmai pályájáról beszélt. Hogy hogyan és hol végezte tanulmányait, és ezzel párhuzamosan hogyan és milyen módon találkozott Ady költészetével.

Úgy vélekedett, hogy nagyon fontos kettéválasztani Ady életét és munkáját, mert ilyen alapon Villont sem lehetne a nagy költők közé sorolni, hiszen ő még embert is ölt. Adynak minden témában született legalább egy, de inkább sokkal több olyan alkotása, amely minden korban aktuális. Legyen szó szerelemről, háborúról, magyarságról, forradalomról vagy bármilyen témáról. Hogy ezeket az állításokat igazolják, újabb és újabb idézetekkel rukkolt elő a műértő közönség, ugyanis az est második felében a publikum is bekapcsolódhatott a beszélgetésbe. Az egyik hölgy hangsúlyozta, hogy Ady az életmódja ellenére is követendő példa lehetne a mai kor fiataljai számára, mert a költő még tudta, mit jelent az, hogy intimitás.

Korai haláláról azt mondta Bakonyi István, hogy talán tökéletes időzítés volt, hiszen elképzelhető, hogy végzett a néha kettős személyiséggel küzdő költő azzal a munkával, amire neki „szerződése volt” ezen a világon.

Száz esztendő telt el a költő halála óta, és még mindig tesszük egyik skatulyából a másikba. Lehet szeretni és lehet elutasítani a művészetét. Lehet kajánul követni az életvitelét, és lehet engesztelő vízzel locsolgatni azokat a gondolatokat, amelyeket leírt és amelyeket ébreszt az olvasóiban. Csak egy dolgot nem lehet: elfelejteni Ady Endrét – hangzott el. A tervek szerint minden második héten meghív az egyesület egy vendéget. Március 7-én például egy svéd diplomata érkezik majd a közéleti klubba.