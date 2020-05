Két verseskötet Fehérvárról: Külön lírai hang, külön világnézet jellemzi a költőket

Sokat hallunk mostanában arról, hogy milyen gazdag az irodalmi élet Fehérváron. Kétségtelen, hogy viszonylag nagy számban jelennek meg könyvek, főként a Vörösmarty Társaság kiadásában, de az sem ritka, hogy az itteni szerzők más, országos könyvkiadóknál kapnak publikációs lehetőséget.

Nem régen, egymás után látott napvilágot két költő új verseskötete. A fehérvári Balajthy Ferenc és a sárszentmihályi, de a városhoz is oly sok szállal kötődő Szegedi Kovács György a két szerző. Mindkettő már igen gazdag múlttal rendelkezik, sok-sok kötettel és ismertséggel. Két szuverén alkotó, két különböző lírai világ. Világképük sem azonos, bár akad köztük rokon vonás is. Egyikük (Balajthy) túl a hetvenen, a másik (Szegedi Kovács) éppen, hogy elhagyta a hatvanat. Nem kezdők tehát. Balajthy termékenyebb, Szegedi kevésbé, de ha szól, annak mindig súlya van.

Hadd idézzek most mindkét költőtől, illetve költőről valamit. Balajthy Ferenc mondta néhány éve egy kérdésemre: „…Saját hangot, saját lírát teremteni…szerintem igencsak embert próbáló feladat. Indulásomért, kiteljesedésemért egyik barátomnak, a József Attila-díjas Péntek Imrének tartozom hálával és köszönettel. … Sok élő barátom van a mai napig is… László Zsolttal, úgy érzem, megtaláljuk a közös hangot…” Szegedi Kovács Györgyről pedig hajdan ezt írtam többek között: „…Bizonyos fokig az Újhold című, a második világháború után rövid ideig létezett, de mindmáig meghatározó folyóirat köreihez tartozó szerzők hatása is érvényesül nála. Nem jellemzi tehát a nyers közéletiség, ám sokkal inkább az elvont, vagy éppen konkrét, de mindenképpen az örökkévalósághoz köthető elemek gazdagsága…”

Ezek a fenti jellemzők és hatások továbbra is jellemzőek mindkét költő pályáján. Azt is mondhatjuk, hogy tudatosan építik életművüket. Tehát: ki gyakrabban szól, ki ritkábban, ám ez következik személyiségükből, emberi habitusukból is. Akik személyesen ismerik őket, azok tanúsíthatják, hogy hétköznapi emberként is ilyenek. Ily módon az is igaz, hogy a megélt élet és a megírt művek sokasága tulajdonképpen szinkronitást mutat náluk. Lássuk hát ezek után Szegedi Kovács György Fehér című kötetét! Rendkívül puritán cím, és persze rögtön a tisztaságra asszociál az olvasó. Joggal, hiszen nagyon tiszta üzenetű versek ezek. Nem véletlenül írta a hátlapra Iancu Laura: „Van egy hegy a világon, amit nem földből hordtak össze, hanem hitből. Valami csoda folytán ez a hegy fölkerült a térképre, ám ott már sziklának ábrázolják. Alighanem innen láthatta meg Szegedi Kovács György, hogy az árulás pillanatára az Úr szépen megborotválkozott…” Költő írja ezt költőről, hívő ember a hívő emberről. Találó szavak, hiszen a Fehér szerzője ilyen utat jár a kezdetek óta. S most újra megerősít bennünket ebben a hitben. Persze úgy ír a Megváltóról, az Úrról, hogy nem kell mindig leírnia nevét. Mint hajdani, csodálatos versében, a Vérben is tette. Hiszen nem kell folyton hangoztatni azt, ami evidens. Számára a teremtett világ, a teremtés vagy éppen a megváltás ilyen evidencia. Mint a legnagyobbak közül Pilinszkynek is az. S ha már vér, akkor álljon itt bizonyságul az új versek közül egynek, a Vércsoportnak egy részlete: „…Mit nekünk, / ha az átok-idő / végül kicsomagol csontig, mert / megmeríttettünk hószín igazában, / s behunyt szemmel is / megtaláljuk a tömegben / köntöse szegélyét.”

Igen, így vall költőnk minden nehézkes és direkt utalások nélkül. Persze nem csupán hitről, hanem hasonlóképpen életének, a hozzá közel álló embereknek lényéről, sorsának emlékeiről is. Csöndesen, minden harsogás nélkül. Akkor is, amikor a katyni lengyel áldozatokra emlékezik (Bárány szemével), akkor is, amikor az élet apró pillanatait örökíti meg. S akkor is, amikor két sorban közöl fontos dolgot: „Amikor szembe találkozol magaddal, / az már kegyelem.” (Kétsoros) Hiszen fontos számára az önismeret is, és ezáltal tisztában van azzal, hogy hol a helye a világban. „Hajított kő az ember. / Kiszámított pályája, / célja van…” – vallja a Hajított kő című versben. Igen, Szegedi Kovács György költői pályájának is célja és íve van. Erről győz meg az új verseskötet, amelyet Pék Eszter Anna kifinomult grafikái illusztrálnak, a lírai világhoz illő szellemiséggel.

S következzék Balajthy Ferenctől az Egyenes tükör című kötet

Ha az előbb önismeretről írtam, akkor hajlamos vagyok arra, hogy a címbe emelt tükröt is alkalmasnak találjam az önvizsgálatra. Balajthyt is jellemzi ez az igény, csak kicsit másképpen, másfajta versbeszédben, közlésformában. Formailag is eltérő módon, hiszen ő előnyben részesíti a kötöttebb formát, ezért ír gyakran szonettet. (Ez korábban is megfigyelhető volt nála.) Új verseskötete nem jelent újabb fordulatot, az eddig bevált utat járja tovább, rendkívül termékenyen. Tartalmilag is sokrétű a kötete. Sokszor vall magáról, a költészetről, és sokszor vall a hétköznapi és azon túlmutató értékekről. A kötetet tervező és szerkesztő Revák István írja róla: „…Balajthy vizuális vers író, mert lát!…” És: „…A mindenség peremén találkozik, és versel a káprázatos csillagokhoz…” Megénekli a világ és az emberlét apró vagy éppen nagy örömeit, beemeli szövegeibe a természet csodáit, ha úgy adódik, alkalmi verseket ír szeretteinek és pályatársainak. Fontos neki a nyelvi játék, a rím és a ritmus elsőbbsége. Akár ars poeticája is lehetne A szó és a csend című versének zárójeles alcíme: „(Hallgatni arany, szólni, meg muszáj)” Ennek megfelelően gyakran szól, leginkább akkor, amikor megihleti egy-egy esemény vagy alkalom. Beszivárog versvilágába a közélet és a történelem is, s ilyenkor az átlagosnál is lelkesebb a hangja. Számos rokonszenves vallomása közül álljon itt egy részlet a Parazsa bennem című versből: „…Krisztus keresztje / Vállamon, / Cipelem, hordom, / Vállalom. // Kihunyt a lángja, / De él még, / Parazsa bennem / Reménység.” E sorok egyben kimondatlanul azt is jelzik, hogy hosszú utat tett meg Balajthy Ferenc, és úgy látni, van még benne tartalék elég.

Szegedi Kovács György

Szívem szemébe

„aztán mégis nélkülem

lesz egyszerre nagy sárga szívvé”

(Kalász Márton)

Itt szeretek ücsörögni,

a nagy diófa árnyékában,

amit még apósomtól kaptunk,

amikor a gyerekek

kicsik voltak. Ő ültette

szent kezével.

Elfeküdni a zöld lomb alatt;

itt megtörnek hátamon

a sötét hullámok csontjai.

Ide járnak összeállni

szétdobált csodáim.

S amikor a fa levelei közt

agonizálni kezd

a lemenő nap sugara,

szívem szemébe csapódik

a kereszt-arcú

szeretet.

Balajthy Ferenc

KARANT(ÉNEK)

(Egy kozmikus pillanat)

Százezer év egy kozmikus pillanat!

És nem vigyáznak rám higanyfolyók,

Agyagkatonák s a kishal, a Nagy(f)al

Felfalhat, mint Tűz Nap a tocsogót!

Minden táplálékot keres, és minden

Táplálék lehet, – rombol, s születik

A Véges-Végtelen, túlontúl s innen,

Míg száz és száz pillanat épp telik. –

S mi vár ránk, a Mindenből mi jő elő,

Rettenthetetlen mágneses vonzerő, –

Vagy kitaszítottság a Túlon-Túlra?

Ki emel ki, Térből-Időből, szennyből,

Ki bűnhődik itt, múltat és jövendőt,

S ki teremt egy másik Világot újra!?