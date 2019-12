Két történelmi traumát is feldolgoztak már Cecén

Mozitermet is rejt a cecei művelődési ház egyik szárnya – ez a helyiség telt meg szombat délután tanúkkal, történetekkel.

„A bátyámat bevitték a tanácsházára. Nem tudom, meddig volt ott, de amikor hazajött, felakasztotta magát. Nem halt meg, mert a polgármester édesapja, a Sanyi bácsi aláállt, úgy tudták őt levágni onnan” – hangzott el a súlyos történet a Tanúk és történetek a cecei tsz-időkről című film egy pontján. Ebben korábbi tsz-tagok, tsz-elnök, gazdálkodók és tejüzemvezető is elmondta, miként látta akkor, s miként látja most, évek, évtizedek elteltével a szóban forgó időszakot. Vagyis mindenki a saját szemszögéből beszél arról, hogyan látta, látja a kollektivizálást. Erről szól a film – egy korszak cecei dokumentuma.

– Bár a szereplők vidékenként mások, a történetek országos érvényűek – húzta alá köszöntőjében a szombati filmvetítés előtt Tóth Pál Péter, a Magyarország Felfedezése Alapítvány kuratóriumának elnöke, miután Fazekas Gábor polgármester átadta neki a szót. Mellettük a nézőközönség soraiban a filmben megjelent szemtanúk és családtagjaik is helyet foglaltak, ahogyan az alkotók, Pápai Áron Gergely és Varga Zsolt, valamint a producer, Letenyei László is figyelemmel követte a „mozit”.

Az idén nyáron forgott film egy közös munka nyomán kelt életre: Pápai és Letenyei Cece 1956-os arcát is megmutatták korábban mozgóképen, ezt követően gondolták úgy, hogy érdemes lenne a cecei tsz-időket is filmre vinni. Hozzájuk az alapvetően Sárbogárdhoz és Vajtához kötődő, de Cecén is jól ismert – és jó helyismerettel rendelkező – Varga Zsolt csatlakozott.

A kutatómunka során értékes kincsekre leltek, főleg Szabó László helyi lakos jóvoltából: ő helytörténeti munkát végzett Cecén, így számos archív felvétele is van. Fényképek, könyvek, írásos dokumentumok. Ez egy olyan adatbázist adott, amelyből az alkotók magabiztosan tudtak dolgozni – sőt, ez adta az emlékezés gerincét. Így az ötvenperces film egy korszak hiteles – és reméljük, maradandó – lenyomatává vált.