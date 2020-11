Két évfordulót is ünnepelt a Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és a Klub Polonia

November 11-e a lengyel függetlenség napja: 1918-ban e napon nyerte vissza függetlenségét az ország.

Ezt, valamint a híres lengyel zeneszerző, Frédéric Chopin születésének 210. évfordulóját ünnepelték a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A közönséget Orbán Ilona, a nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntötte. Ezután következett a koncert, amelyen Kovács Gergely zongoraművész játszott Chopin-darabokat, keresztmetszetet adva az életműből. A műsort Szabó Balázs zenetörténész vezette fel, és szintén ő beszélt a művekről, valamint Chopin életét is összefoglalta. A tíz darabot felvonultató est első felében a táncok, a másodikban a nagyobb szabású művek hangzottak el. Köztük volt Chopin egyik legfontosabb darabja, a h-moll szonáta is. Chopin-est egyébként régen volt Székesfehérváron, ezért is számított különlegesnek a koncert.

Vezető képünkön Orbán Ilona, archív felvétel!