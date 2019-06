Két esztendő alatt több tucat festménye született Jankyné Marikának

Jankyné Marikát szinte mindenki ismeri a városban, sőt a környező településeken is, hiszen évtizedeken keresztül dolgozott a fizioterápia vezetőjeként a helyi kórházban. Most új oldaláról mutatkozik be a Csákvári Emlékházban.

Tájak, városok, emberek – ez a címe annak a kiállításnak, amelyen 31 akrilfestmény látható a tárlat címének megfelelően: almát evő kislány, spanyol táncosnő, leanderrel borított mediterrán kapu, délszaki kis utca, virágcsendéletek, pipacsos kaszáló és többfajta virág. Mindez az elmúlt két év munkáiból válogatva. Marika termékeny festő, hiszen ennyi idő alatt több mint 50 képet alkotott nyugdíjasként, az otthon töltött csendes esték, éjszakák folyamán. Fiatal korában ugyan foglalkozott grafikával, ám később dolgozó nő, feleség, anya, majd nagymama lett, ezért a sok teendő mellett nem maradt ideje művészi hajlama kiélésére. Nyugdíjba vonulását követően azonban visszatért a gyökerekhez: elment a csákvári Szekeres Károly festőkörébe, ahol felfrissítette tudását, majd autodidakta módon képezte magát tovább. „Leginkább akrillal dolgozom, de a terveim között szerepel olajfestmények készítése is. Bármit szívesen festek. A képek egy része a fejemben születik meg és onnan kerül vászonra, más részükhöz viszont az általam készített fotók adnak inspirációt. Amióta festek, más szemmel nézem a világot, mindenben azt figyelem, hogyan, milyen módon tudnám megfesteni, hogyan adnám vissza a látottakat", vallotta az alkotó, aki azt is elárulta, nappal továbbra is elsősorban nagymamai teendőit végzi, a festmények a magányosan töltött esték, sőt sokszor a hajnalba forduló éjszakák alatt készülnek. És hogy melyek a kedvencek? Nem meglepő módon, a toszkánai virágos udvarok és a tengerpart viszi a pálmát, ami a témát illeti. Jankyné Marika kiállítását július 4-ig lehet megtekinteni.