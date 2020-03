Keserű Imre grafikus alkotásait már második alkalommal mutatták be Jenőn

Keserű Imre tősgyökeres falubeli, azonban művészi tehetsége sokak számára rejtély volt pár évvel ezelőttig.

– Egy kis faluban a közösségi embereknek nagy felelőssége van a hagyományok, a szépségek megőrzésében. Folyamatosan figyelemmel kell lenni az igényekre, azzal együtt, hogy mindig megtartsuk értékeinket, s azt továbbadjuk az utánunk következő generációnak – mondta Kerekes Ildikó polgármester.

Keserű Imre bemutatkozása és megmutatkozása is így indult. Amikor először föltette a közösségi oldalra munkáit, hozzászólásként rögtön jött: Imi, neked egy kiállítást kellene ezekből a képekből rendezni! A faluvezető nem ment el szó nélkül emellett: Rendben, a helyszín adott: Jenő. Mikor legyen?

Keserű Imre grafikus alkotásait már második alkalommal mutatták be a falu közösségének, a művelődési házban jelen voltak a barátok, valamint az Ősfehérvár Alkotóközösség művész tagjai is. Közreműködött Fister Ferencné Mária szavalattal és népmesével, Körmendi Gitta költő saját versét tolmácsolta. A két muzsikus: Ferenc & Tibor Tabról érkezett.

– Tehetség és szorgalom, no meg kitartás. Látják hova vezet? – tette hozzá a polgármester.