Képszegeket készítsetek! – Negyven festményt kapott a fehérvári kórház

Nem hisszük, hogy a kórház dolgozói lobogó sztetoszkóppal a nyakukban, célszerszámmal a kezükben üldözőbe vennék egymást a folyosókon, de némi kollegiális szuggesztió azért benne van a pakliban.

No, nincs semmi vész. A Szent György Alkotókör tagjai idén is megtartották kiállításmegnyitójukat a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház kisebédlőjében. A kiállítás képei rövidesen – ahogy az lenni szokott – a kórház különböző osztályai kórtermeinek, tereinek díszeivé lesznek. Kedves, okos együttműködés húzódik a háttérben: az alkotókör tagjai ugyanis augusztus-szeptember fordulóján közel két hétig élvezhették a kórház Balatonszabadiban lévő üdülőjét, ahol is, szintén jó szokás szerint, alkotótábort csaptak. Itt születtek a képek. Tizenöt alkotó negyven festményét állították ki.

Ez már a huszadik év. Eddig Szakál Antal vezette a kört, ebben az esztendőben kapott új mestert a társaság: már Horváth Péter „dirigálja” a csapatot. Szabó Bakos Zoltánné ápolási igazgató véleménye szerint egyre szebbek a festmények. Mint mondta, izgatottan fürkészte az alkotásokat. Egyes képek festőjét már szinte ecsetvonásairól felismeri, hiszen számos résztvevő már régóta benne van ebben az együttműködésben. Kíváncsian várta az újak műveit is, akik jellemzően Horváth Péter köréből verbuválódtak.

A megnyitón Reiber István orvosigazgató arról beszélt, hogy ezek a festmények, meglátása szerint, segítik a kórházi szakdolgozók, orvosok gyógyító munkáját és javítják a betegek közérzetét is. Horváth Péter kifejezte, nagyon jó érzés, hogy segíthetnek. Arra is kitért, hogy komoly megtiszteltetés volt számára Szakál Antaltól átvenni a stafétát.

Még szóltak a megnyitó beszédek, de a legszemfülesebb osztálymegbízottak máris lestoppolták az általuk legszebbnek tartott festményeket. Most jöhet a vidám osztozkodás! Képszegre föl!

