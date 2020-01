Kedden lesz a balettszínház új bemutatója

Invitálták már önöket a „FRANC”-ra? Ha nem, hát most megtesszük.

Pontosabban a Székesfehérvári Balett Színház teszi meg, hiszen a társulat keddi sajtótájékoztatóján bátorított mindenkit arra, hogy nézzék meg új produkciójukat, amely Franz Kafka élete, munkássága alapján készült. Innen a cím, FRANC, amely egyszerre kifejező, provokatív és ironikus. A tájékoztatót a Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasótermében tartották, méghozzá azért, mert ott vették föl korábban a táncdrámát népszerűsítő kisfilmet is. A patinás helyszínen Cser-Palkovics András polgármester kiemelte: több jó visszajelzést is kapott a balettszínház ténykedése kapcsán, ami igazán örömteli a fiatal intézményre nézve.

A társulat számos lehetőséget rejt magában, s ez minden egyes produkción látszik. A FRANC különösen ilyen, a kísérletezés terepe, hiszen abban összekapcsolódik a tánc és a krimi. Egerházi Attila, a balettszínház igazgatója is megerősítette: szeretnek kísérletezni. A Kafka által ihletett darabot korábban csehországi társulatánál készítette, s ott akkor az év koreográfiája lett. Most ezt újították föl, tömör, értékes művet létrehozva. A darabbal nem cél az író életművének illusztrálása, de szerepelnek benne jelenetek, képek a legjelentősebb művekből. Ám a közönség részéről nem szükséges ismerni az irodalmi alapanyagot, az életművet, az előadás anélkül is élvezhető, szerethető – tette hozzá az igazgató, koreográfus.

A táncdráma Arvo Pärt, Henryk Górecki, Alfred Schnitt­ke zenéire készült, s Egerházi Attilára különösen az utóbbi muzsika hatott.

A darabban Kafkát Fernando Gabriel Luis Luis személyesíti meg, a betanító

balettmester Cristina Porres Mormeneo. A bemutatót február 4-én, kedden 19 órakor tartják a Vörösmarty Színházban.