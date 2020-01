Jótékonysági koncertet tartott a budaörsi Pro Musica Kórus Bicskén

Évtizedes hagyomány, hogy szinte nyomban az ünnepek után koncertre invitál az önkormányzat a művelődési házba.

Színvonalas, különleges zenei élményt kínálnak ilyenkor, s az is szokás, hogy a polgármester köszöntőjében visszapillant és előretekint az ó- és az újévre. Bálint Istvánné polgármesteri minőségében első ízben tette ezt, köszöntve Tessely Zoltánt és Pálffy Károlyt – elődeit a városvezetői pozícióban, ezúttal már országgyűlési képviselőként és a megyei közgyűlés alelnökeként a zsúfolásig megtelt nagyteremben. A budaörsi Pro Musica Kórus méltán nagy sikert aratott, klasszikusokat és klasszikus popzenét énekeltek. Gyűltek az adományok, az újévi pezsgős köszöntő pedig még bőven időszerű volt. A szokásos újévi hangverseny minden évben jó szokott lenni

máskor is, ezúttal is angyal szállt el a terem felett.

Ismert a szép mondás, ha megrendül a szív és a lélek valamely művészi élmény hatására: angyal száll el felettünk. Nem udvarias túlzás most sem, a számos versenyen, külföldi vendégszereplésen előkelő díjakat szerzett budaörsi Pro Musica Kórus különleges élménnyel ajándékozta meg a jótékonysági hangverseny közönségét. Az önkormányzat által hagyományosan január legelső napjainak egyikére szervezett koncerten teltház volt a művelődési központban, az adományok meghaladták a háromszázezer forintot, amit nehéz sorsú családok kapnak meg.

A műfaj élőben a legjobb

Csak könnyedén! – e címet viselte a Tóth Csaba karnagy által vezényelt mintegy harmincfős kórus produkciója, köztük egyenként is énekes tehetségek, egyéniségek, s nem utolsósorban örömzenélésre, azaz öröméneklésre szegődött „amatőrök”, szigorúan idézőjelben. Tóth Csaba a Magyar Rádió másodkarnagya, a szólót éneklők kiragyogtak a kórusból, visszaállván helyükre pedig besimultak az egyégbe. Még egy megjegyzés, amit maguk a kórustagok is feltesznek maguknak időnként: ki hallgat manapság kóruséneket? S pláne komolyzenét? Hála Istennek sokan, de az biztos, hogy ez a műfaj élőben a legjobb, akkor és ott ad igazi élményt, a helyszínen. A kórusban két bicskei pedagógus énekel, egyikük Borostyán Krisztina, aki „kórusmúlttal” bír. Szólt a legendás mányi-bicskei néhai Csizmadia Lászlóról, zenetanárról, aki fogalommá vált kórusvezetőként és a zene, a dal iránti elkötelezettségéről. Keze alatt zeneszerető emberek nőttek fel, a műfajban szinte helyi divatot teremtett, a jószerivel kiejthetetlen nevű Josquin de Pres kórusa nevét megtanulták, fellépéseikről hetekig beszéltek. Hiánya fájdalmas.

A Pro Musica is valami ilyesmit produkált, ahogy percek alatt szívébe zárta őket a közönség: ez a kórus, ezek a dalok még ünnepi magasságokba repítettek mindenkit az év elején. Vastapsra ingerelve, könnyekre, nevetésre fakasztva. Énekelték az „unalomig” ismert Schubert pisztrángját Beethoven, Weber, Wagner, s Liszt Ferenc-variációban – de hogyan! Mint az Így írtok ti Karinthy- modorában, ha van, ki még tudja, mi is ez… És aztán következtek a maiak, mondanám, de jó ég!, mainak számít Elton John, Paul McCartney, vagy az Abba? A Beatles Michelle, ma belle dala 1965-ben született, s 1967-ben kapott Grammy-t! Kórusban előadva is szívszorító gyönyörűség és vallomás. Magas művészet, könnyed óra, közösségi élmény – így év elején ideális kezdet.