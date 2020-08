Jelen állás szerint normál keretek között kezdődhet el a fehérvári színházi évad

Szikora János megnyitotta a Vörösmarty Színház 2020–21-es évadját, amely első bemutatója Az ember tragédia 2. című nagyszínpadi előadás lesz, egy kortárs magyar ősbemutató. Azt követően, az igazgató megfogalmazása szerint, az elmúlt 8 esztendő legvidámabb évadja következik.

Jön többek között a Boeing, Boeing című vígjáték, a Koccanás abszurd, a Mágnás Miska című operett, a Fame (A hírnév ára) című musical.

– Csupa-csupa vidám elő­adás, amely mind azt szolgálja, hogy a nézők kellemesen és tartalmasan töltött idő után úgy tudjanak hazamenni, hogy úgy érezzék, hogy na, ma este jót szórakoztunk! – mondta Szikora. Szikora János kiemelte még a Diótörőcske zenés mesejátékot is, amely a nemrég elhunyt Csukás István utolsó színpadi alkotása, a fehérvári teátrum kérésére írta!

Cser-Palkovics András polgármester, úgyis mint a színházat fenntartó önkormányzat vezetője köszönetét fejezte ki a színházi dolgozóknak, akik maszkot varrtak a város szociális és egészségügyi intézményei számára, s köszönte a színészeknek, hogy a Művészkaraván rendezvénysorozatán közreműködtek. Emlékeztetőül: az elmúlt időszakban a város számos pontján, toronyházak tövében, meglepetésszerűen jöttek össze művészek, köztük a Vörösmarty Színház színészei is, hogy szórakoztassák, derűvel segítsék az otthon maradásra kért embereket. A városvezető kijelentette, a jelenlegi, illetve az augusztus 15. után érvényes szabályok szerint is megkezdődhet a színházi évad normál keretek között. Jöhetnek az előadások, jöhetnek a nézők. Mint a fenntartó első embere kifejtette azt is, hogy szükség van bérlet- és jegyárusításból származó bevételre a színháznak. – Bátran és nyugodtan vásároljanak bérletet – üzente a közönségnek. – Aki szereti a színházat, azzal tudja támogatni, ha bérletet vesz – fogalmazott.

Szikora János a biztonság kapcsán kis költői túlzással élt, miszerint a sok-sok fertőtlenítés miatt olyan sterilek a színház folyosói, hogy akár még vakbélműtétet is végezhetnének ott az ahhoz értők. Cser-Palkovics András fel­elevenítette azt a nyári, az állam és a város közti megállapodást is, amely értelmében fele-fele arányban finanszírozza a két fél a színház működését, ez az idei évadban kétszer 485 millió forintot jelent. A megállapodás 2024 végéig szól. A fenntartói jogokat továbbra is az önkormányzat gyakorolja. A városvezető az idei koronázási szertartásjátékról is beszélt, amely tehát nem marad el. Viszont a helyszíne megváltozik, a Nemzeti Emlékhely, a Romkert helyett az Aranybullánál, a Csúcsos-hegynél lesznek az elő­adások, 300 fős nézőtér előtt. Várható ideje: augusztus 21–22–23. Idén IV. (Kun) László, az utolsó előtti Árpád-házi király koronázását eleveníti meg a társulat.

Az évadnyitón Nagy Péter kapta meg az elmúlt – a félbetört évad – legjobb színművészének járó elismerést, a legjobb dolgozó pedig Cserpák Nikolett, recepciós lett. A Vörösmarty-gyűrűt a csonka évad miatt nem osztották ki. Három színész csatlakozik újonnan a társulathoz: a tavalyi évadban bemutatott, s ősztől továbbjátszott Trianon című előadásban Apponyi grófot megtestesítő Trokán Péter, valamint Tenki Dalma és Sarádi Zsolt.

Szikora János, bár még két évad hátravan az igazgató kinevezéséből, beszélt arról is, úgy érzi, van benne annyi erő, hogy egy következő terminust is vállaljon. Ez nyilván nem automatikus, pályáznia kell. Kifejtette, szeretné, ha a 8 éve alakuló, erősödő társulat egyben maradna. Ezeket elősegítendő Hargitai Iván rendezőt, a társulat prózai tagozatának vezetőjét igazgatóhelyettessé nevezi ki.

Az ünnepélyes évadnyitó után a társulat folytatta Az ember tragédiája 2. próbáit, amelyet a múlt évad végén online kezdtek el.